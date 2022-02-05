Валиева идет спасать командное золото. Что нужно знать перед новым днем олимпийской фигурки

День, когда мы узнаем почти все о победителе командного турнира.

День, когда мы узнаем почти все о победителе командного турнира.

6 февраля пройдет второй день соревнований в командном турнире фигуристов. «Матч ТВ» рассказывает, чего ждать от воскресенья, которое может перевернуть все расклады в борьбе за первое золото Пекина в фигурном катании.

На данный момент лидирует в командном турнире сборная США с 28 очками. Сборная России идет на втором месте с 26 очками, замыкает тройку сборная Китая — у нее 21 очко.

Отставание нашей сборной нельзя назвать критичным, хотя изначально были надежды, что мы будем первыми уже на старте. Для этого нужно было выигрывать два вида из трех — в танцах на льду и парном катании это, казалось, наше незыблемое право. Но Виктория Синицина — Никита Кацалапов с ошибкой проиграли американцам Мэдисон Хаббел — Захари Донохью, а Анастасия Мишина — Александр Галлямов остановились в миллиметре от китайской пары Суй — Хань при условии чистых прокатов обоих. То есть по факту наши спортсмены выложились почти на максимум, но недобрали везде, кроме мужского одиночного. Марк Кондратюк в компании Нейтана Чена и Шомы Уно мог стать максимум третьим, что ему и удалось.

До полноценной медианы командного турнира остался ровно один вид, который может изменить все, — наш коронный вид. Женское одиночное катание, короткая программа.

Держать урок предстоит 15-летней дебютантке Олимпиады Камиле Валиевой. Казалось бы, что может быть проще для рекордсменки всего на свете, чем короткая программа? Всего три прыжковых элемента. А теперь представьте, что один из этих элементов — коварнейший тройной аксель, а ошибаться нельзя совсем. Ошибка в короткой программе обычно отбрасывает спортсмена далеко вниз турнирной таблицы, а в данном случае отброшена будет вся команда. Конечно, на Камилу рассчитывают, и справиться с этим невысказанным давлением будет непросто. Верим в ее стойкий характер и знаем об отличной подготовке — пусть все сложится удачно.

Если Валиева выигрывает короткую, она забирает максимально возможные 10 очков. А дальше уже математика зависит от того, как выступят конкурентки — Карен Чен от Америки и Вакаба Хигучи от Японии. Средний балл Чен в этом сезоне — 66, а у Хигучи есть хоть и нестабильный, но все же тройной аксель, и это сильно варьирует её баллы от старта к старту. Если американка проиграет японке, а Валиева наберет 10 очков, второй раунд борьбы за командное золото Россия и США начнут как бы с нулевой отметки — по 36 очков у каждой сборной.

При этом есть вероятность, при которой чистая Хигучи имеет теоретические шансы даже обойти Валиеву, если та допустит грубую ошибку. Сборная Японии идет ва-банк, по сути претендуя пока только на бронзу.

Есть у нас еще одна возможная «помощница» — прекрасная фигуристка Анастасия Губанова, ныне выступающая за Грузию. Она по потенциалу может попасть в тройку, чем сильно спутает карты, особенно если опередит Карен Чен.

Сразу после окончания соревнований женщин будут объявлены участники произвольной программы у мужчин. Высока вероятность, что от России в произвольной будет кататься Марк Кондратюк. Косвенное подтверждение этому выбору можно будет получить уже на завтрашней утренней тренировке — в 7:40 по-пекински на лед выйдет либо Кондратюк, либо Семененко, либо Мозалев. «Матч ТВ» будет следить за развитием событий.

А дальше — туман. По большому счету у нас почти нет шансов закончить завтрашний день лидерами при любой замене в мужском одиночном катании от сборной США. И Нейтан Чен, и Винсент Чжоу, и Джейсон Браун при условии чистых прокатов обойдут любого чистого россиянина.

Но вот еще сильнее отстать перед финальным днем соревнований мы все-таки можем. Будем надеяться, что этого не произойдет.

Состав на произвольные программы в танцах на льду, у спортивных пар и женское одиночное катание (соревнования 7 февраля) будет объявлен сразу после произвольной программы мужчин.

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