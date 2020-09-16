Привезти чемпионат мира в Петербург и дать каждому фигуристу по агенту: интервью президента федерации Сергея Чопозова

И как Медведева могла бы оказаться в Питере, а не у Тутберидзе.

И как Медведева могла бы оказаться в Питере, а не у Тутберидзе.

Пока мы готовили это интервью к публикации, мир фигурного катания перевернулся с коньков на голову — Евгения Медведева вернулась к Этери Тутберидзе. Спросите, какое отношение это событие имеет к президенту федерации Санкт-Петербурга? Самое прямое. Оказывается, Сергей Чопозов сразу после прокатов звонил Медведевой, планируя пригласить ее тренироваться в Питер.

— После прокатов я позвонил Евгении Медведевой и озвучил ей свое желание сотрудничать и готовность сделать некое предложение, сказал, что у нас для неё есть хороший проект. Я имел в виду приглашение переехать в Петербург для тренировок, но решил озвучить его при встрече. Она сказала: «Как будете в Москве, давайте увидимся и все проговорим». Получается, не успел забрать ее (Медведеву) в наши края. У меня были мысли, чтобы в дальнейшем она как спортсменка представляла Санкт-Петербург. Естественно, мы создали бы для Евгении лучшие условия.Теперь могу только пожелать удачи великой фигуристке.

Медведева в итоге остается в Москве в родном «Хрустальном». А с Чопозовым мы пообщались о глобальном: почему фигурное катание заслуживает серьезного финансирования и популяризации, на каких условиях спонсоры готовы сотрудничать с фигуристами и с какими сложностями сталкивается 28-летний управленец, желая изменить мир спорта к лучшему.

Президент федерации фигурного катания в Санкт-Петербурге Сергей Чопозов / Фото: © Личный архив Сергея Чопозова

Сергей Чопозов с 9 сентября 2020 года занимает пост президента федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. За две недели активной работы на новой должности он успел «привезти» в город на Неве предолимпийский чемпионат России 2021/2022 и пообещать «привезти» петербуржцам самые крупные международные старты, включая чемпионат мира. Очень открыт к общению и стремится привить это качество всем ключевым персонам фигурного катания Петербурга.

— Одной из первых новостей, связанных с вашим назначением на должность Президента ФФКК Санкт-Петербурга, стало проведение чемпионата России в Петербурге и намерение подать заявку на проведение чемпионата мира.

— Чемпионат России мы хотим провести в сезоне 2021/22 — предолимпийский турнир, и это будет грандиозное мероприятие. Наши спортсмены и тренеры должны получать такую мотивационную моральную поддержку. Благодаря ФФККР мы согласуем это решение.

Что касается чемпионата мира, сейчас готовятся документы на подачу заявки от города. В следующем феврале будет 125 лет с момента первого в истории чемпионата мира по фигурному катанию, который проходил в Петербурге. Для меня как для патриота это дело чести — сделать все возможное, чтобы ещё раз привезти чемпионат мира по фигурному катанию в Санкт-Петербург. Тогда я буду понимать, что сделал что-то хорошее для нашего вида спорта. Это событие было бы для горожан даже громче чемпионата мира по хоккею.

— Наше с вами интервью — едва ли не первый случай на моей практике, когда инициатива исходит не от журналиста. В фигурном катании так, в общем-то, не принято — здесь скорее избегают общения и отказываются от интервью. Откуда в вас такая открытость?

— Возможно, мои греческие корни дают о себе знать. Греки — люди гостеприимные, мы умеем выражать свое мнение и никогда не переживаем за то, как нас оценят. Это я говорю о народе в целом. Я горд, что у меня греческие корни, хотя при этом я русский человек, воспитывался в России, здесь проходила вся моя жизнь и спортивная карьера (Сергей Чопозов — экс-хоккеист, воспитанник омского «Авангарда». — «Матч ТВ»).

Ну и воспитание из семьи — нужно быть всегда открытым, честным и порядочным. Когда ты порядочен, ты не стесняешься высказать свое мнение, сказать «здравствуйте», принять кого-то и пообщаться на любую тему. Фигурное катание в этом плане, как вы заметили, точно нуждается в трансформации — нужно повышать открытость спортсменов, тренеров, всех причастных. Это пойдёт на пользу нашему вида спорта.

— Удалось уже составить полную картину о том, с чем предстоит работать, или же вы пока только собираете информацию?

— Информацию собираю, но первое представление тоже есть — работы непочатый край, планов много. У нас есть на это силы и возможности. Мы не должны забывать, что Санкт-Петербург является вторым регионом страны, а может, и первым — смотря откуда смотреть. Естественно, я готов ко всем сложностям — решать проблемы, проводить соревнования. Я готов представлять интересы федерации Санкт-Петербурга по всем этим вопросам.

— Осуществление больших планов, о которых вы говорите, невозможно без вложения денег. Они у федерации Санкт-Петербурга есть?

— Скрывать не буду, инвестиции есть, финансы есть. Главное — запускать их в правильное русло внутри федерации. Конечно, у нас есть также определённая зависимость и от ФФККР, и от Комитета Спорта, но региональные федерации в принципе нуждаются в дофинансировании, и у нас с этой стороны все в порядке.

— Под дофинансированием вы понимаете частный капитал?

— Да, именно. Благодаря этому мы готовы поддерживать спортсменов, тренеров, судей — всех участников процесса.

— Приход в управляющие структуры спортивных федераций людей, имеющих отношение к бизнесу, обычно связывают с попытками коммерциализировать спорт. На ваш взгляд, можно ли в принципе сделать фигурное катание рентабельным делом?

— Я не считаю, что из фигурного катания можно создать бизнес, если рассматривать именно спортивную составляющую. Бизнес — это мировые шоу с титулованными фигуристами, телевизионные проекты.

Люди, которые как меценаты приходят в спорт, должны понимать — помогая фигурному катанию, они не получат от этого никакой прибыли. Это вообще история не для прибыли. Бизнес должен помогать спортсменам, потому что это невероятно почётно и престижно. Фигурное катание — красивейший спорт, который приносит огромное количество медалей России.

— В чем тогда интерес для бизнеса участвовать в финансировании спорта, фигурного катания в частности, если у него не будет никакой материальной заинтересованности?

— Есть иные формы взаимодействия — спонсорство, например. Я хочу создать систему агентов в фигурном катании, которые бы работали со спортсменами индивидуально. У каждого фигуриста — свой менеджер, это индивидуальный подход. Спортсмены получали бы рекламные контракты, а спонсоры — рекламную представленность. Возьмите, например, единоборства и игровые виды спорта — там система агентов работает давно и успешно. Потому у спортсменов и зарплаты все время растут, и узнаваемость в порядке.

Очень обидно, когда человек отдает свою жизнь и здоровье за доброе имя страны на мировой арене, но не получает за это достаточное вознаграждение. И я сейчас не только о материальном, а о душе — давайте будем любить и поддерживать, а не топить и клевать своих спортсменов.

— У вас в окружении есть потенциальные спонсоры, которые уже готовы зайти на рынок фигурного катания?

— Есть большой круг бизнесменов, которые готовы помогать. Но они говорят — мы готовы помогать спортсменам, а не федерациям. Это их ключевое условие. Я буду обсуждать такую возможность с руководством федерации фигурного катания России.

— Можно ли считать эталоном спонсорской системы поддержки спортсменов школу Евгения Плющенко? Они сейчас активно ищут и находят рекламные контракты своим главным звёздам.

— Мы обязательно будем изучать и опыт Академии Плющенко тоже.

— Знаю, что вы — первый президент федерации в Санкт-Петербурге, который стал ходить на тренировки. Какие впечатления остались от работы на льду группы Мишина и Москвиной?

— Я сам человек из спорта, и меня вдохновляют великие тренеры. В их мастерстве не может усомниться никто и никогда. Если не дай бог их кто-то обидит, я буду стоять на защите первым. Это наши глыбы, понимаете? Мне очень приятно, что такие тренеры, как Алексей Николаевич и Тамара Николаевна, работают на благо Петербурга. Их профессиональный подход, бережное отношение к детям — спортивное достояние города и страны. Ещё у нас есть достойнейший тренер Евгений Рукавицын. Это уже молодое поколение, которое приходит к уровню мирового класса. (Через пару дней после нашего разговора Чопозов посетил тренировку группы Евгения Рукавицына. — «Матч ТВ».)

— С какими-то трудностями вы уже успели столкнуться на новой должности?

— Пока это касается только человеческого восприятия и отношения. Есть ряд людей, часть той элиты, которая раньше была у руля федерации фигурного катания России, — они пытаются навязать свое мнение и повлиять на нас, но федерация фигурного катания Санкт-Петербурга будет доказывать эффективность независимо от чьего-то мнения и не слыша никого.

Я встретился с этой историей пару дней назад в Москве. Некоторые люди в личном общении не проявили уважения к нашей организации. Не знаю, с чем это было связано, но хочу сказать — мы сами будем справляться с нашими проблемами. Мы сами будем побеждать и знаем, как это делать. Не нужно давать непрошеные советы и навязывать свое мнение. Если я захочу получить совет, я могу прийти к великим тренерам, к региональной власти, к губернатору города, к заместителю полномочного представителя президента. Мне есть с кем посоветоваться, но точно не с теми людьми, которые желают навязать нам то, что Санкт-Петербургу не нужно.

— Возможно, эти люди преследуют какие-то свои интересы?

— Свои интересы есть у всех. Сейчас каждый меня может осудить, но я от своего мнения не откажусь. Мне часто говорят о возрасте в критическом смысла — мол, слишком молодой еще для такой должности. Но людям и в двадцать семь уже доверяют быть первыми лицами регионов, городов, доверяют министерства возглавлять. При поддержке моей команды и участии властей мы со всем справимся.

Например, у нас есть планы, чтобы у федерации был свой лед. Мы общались по этому поводу с Антоном Игоревичем Шантырем — председателем Комитета спорта и физической культуры Санкт-Петербурга, — который нас очень поддерживает. Есть еще Вадим Владимирович Потомский — заместитель полпреда президента, который нацелен популяризировать фигурное катание в Санкт-Петербурге и в России. Мы получаем сильную поддержку.

— Мне показалось, или вы стремитесь к полной автономности в принятии решений?

— Мы не можем быть абсолютно автономны, потому что зависим от ФФККР. Но внутри своей федерации принимаем решения глобальные и значительные. Эти решения позволят нам выстроить работающую систему для развития фигурного катания в Санкт-Петербурге. Без системы не будет результата по тем задачам, которые намечены.

— Выстраивание системы требует команды, которая будет обеспечивать её работу. У вас уже есть команда, или только предстоит её собрать?

— Команда есть, она всех устраивает. Я этой команде благодарен еще за то, что они меня поддержали. Надеюсь, я их не разочарую.

— Как вам контрольные прокаты, Сергей? Кого можете отметить как зритель?

— Фигурное катание, конечно, на редкость аристократичный вид спорта. На стыке искусства и предела возможностей человеческого тела. А ещё я вчера наблюдал за зрителями. Они так почтительно молчали в те моменты, когда это было нужно по ситуации, они так чувствовали эмоции спортсменов — удивительно.

Посмотрел выступления всех фигуристов, запомнились все питерские ребята. Я рад, что у нас такой блестящий состав, такая молодёжь — как тут кого-то особенно выделить. Для меня как для президента федерации они все молодцы.

Пускай на мои слова все отреагируют по-разному — и в ФФККР, и в других клубах, но я серьёзно считаю, что петербургские спортсмены — самые лучшие.

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