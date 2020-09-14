Второе рождение Коляды и первая победа Плющенко над Тутберидзе. Итоги контрольных прокатов

Впечатления и выводы корреспондента «Матч ТВ».

Впечатления и выводы корреспондента «Матч ТВ».

Отказавшись от выставления оценок фигуристам даже для внутреннего пользования, Федерация фигурного катания России окончательно придала контрольным прокатам статус открытой тренировки. Оно и к лучшему — рано предъявлять гамбургский счёт людям, которые ещё две недели назад не были уверены, что на прокатах будут выступать при зрителях.

По итогам двух дней очевидно: форма почти у всех далека от идеальной, и сами спортсмены, тренеры и функционеры это понимают. Но возможность выйти на лёд перед зрителями впервые за полгода стоит того, чтобы кататься, пусть и не очень готовыми.

Коляда прекрасен, но молчит

Главное «ах» этих контрольных прокатов — однозначно Михаил Коляда. Бывает же, что новая жизнь у спортсмена начинается в двадцать пять, когда многие уже успели бы дважды завершить карьеру. Мы и не знали, что Коляда может быть настолько стильным, взрослым и чувственным. Валентина Чеботарева сделала из него прекрасного фигуриста, и теперь ужасно хочется, чтобы Алексей Мишин этого фигуриста превратил в чемпиона.

Подобные «Белому ворону» программы обычно готовят под Олимпийские игры, и в мире нет сейчас одиночника с такими линиями и такими кистями, как Коляда — в образе Нуреева он хорош, как греческий бог.

Было бы интересно узнать у Коляды, каково это — поднимать зал, но мы не смогли — Михаил по-прежнему демонстрирует отсутствие желания общаться с прессой, и даже удачные прокаты этого не меняют.

При этом я готова признать — пусть он хоть защитный круг мелом вокруг себя очерчивает в микст-зоне или просто проходит её, не оглядываясь, если всегда будет кататься и прыгать, как последние два дня — гениально и поднебесно.

Травмы, температура и руки в кровь

Одной из самых тревожных новостей воскресенья стало снятие Софьи Самодуровой с произвольной программы из-за болезни. Загадка, как Самодурова с температурой вообще попала вчера на территорию «Мегаспорта» — участников и зрителей мероприятия на входе проверяли тепловизором. Подробности о состоянии спортсменки пока неизвестны, но все сейчас заинтересованы, чтобы недомогание обернулось обычной простудой. Естественно, Софья за день нахождения на арене успела переконтактировать с множеством фигуристов, тренеров и журналистов.

Проблемы со здоровьем вообще стали лейтмотивом этих прокатов. Травмы заставили сняться со старта Дмитрия Алиева, Артура Даниеляна и ведущие танцевальные дуэты, а многим участникам не позволили на льду показать больше, чем было показано.

Иногда травмы случались прямо во время выступления — Макар Игнатов так неприятно упал с четверного риттбергера на бедро и копчик, что программу заканчивал только на морально-волевых качествах, борясь за каждый прыжок и сильно разрезав руки на вращении.

Евгения Медведева отказалась обсуждать с журналистами свои проблемы со здоровьем, и нам остаётся лишь не обсуждать их, уважая мнение спортсменки. Но всё-таки за Медведеву сейчас тревожнее всего — первый этап кубка России для неё стартует уже через неделю, а форма пока очевидно далека от оптимальной.

Первый раунд за Трусовой

Вообще, судить о качестве программ одиночниц и сравнивать их между собой пока сложно, но главный вывод напрашивается уже сейчас — прорывов и хореографических откровений, кажется, не случилось. Проходному скомканному сезону — проходные же программы.

Подогретые трансферными новостями межсезонья и распадом ТЩК как главного оружия Тутберидзе, мы все хотели поскорее узнать, есть ли уже первые результаты работы Косторной и Трусовой под руководством нового тренера.

Пока что только подтвердились инсайды с фронтов обеих тренерских групп, долетавшие до ушей журналистов морзянкой и сигналами SOS за последние две недели: время тяжёлое, ситуация непростая, поэтому все спортсменки остались «при своих» элементах или даже чуть сдали позиции.

Щербакова в произвольной программе заходила только на один четверной лутц, но и с него упала. Трусова приняла необходимость пожертвовать сложностью в пользу стабильности. Выходит, Саша не только вытянулась в росте ещё сантиметров на пять, но и психологически подросла, что обычно благоприятно влияет на категоричность и результат дела: по примерным подсчётам, Трусова может считаться неофициальной победительницей прокатов. У неё даже в облегчённом виде получился самый дорогой технический набор — четверной лутц, четверной тулуп сольно и в каскаде с тройным тулупом.

Алёна Косторная, сделавшая вчерашнюю кассу кликов и зрительского интереса своими комментариями об уходе из «Хрустального», на прокат произвольной не вышла, а в короткой тройной аксель не пробовала. Дело не столько в имеющихся проблемах со здоровьем, сколько в неготовности — работа над произвольной программой ведётся прямо сейчас в онлайн-режиме с хореографом Ше-Линн Бурн.

Елизавета Туктамышева честно призналась, что возвращение в соревновательный график после столь долгого перерыва даётся ей крайне трудно. Тройной аксель на тренировках вроде бы есть, но в прокатах собрать все воедино и заставить это работать на себя — требующая времени задача.

Танцы и пары — расцвет конкуренции

Танцы на льду в отсутствие первого и второго номера сборной напоминали блюдо без главного ингредиента. Невозможно представить себе борщ без свёклы, пиццу без теста, а российские танцы на льду прямо сейчас — без Никиты Кацалапова. Это утрированно, конечно — понятно, что без партнёрши Виктории Синициной и постоянно подстегивающих соперников Александры Степановой — Ивана Букина самого Кацалапова бы тоже не было.

С другой стороны, без ведущих дуэтов такой неоднозначный вид, как танцы на льду, может наконец-то начать удивлять общественность неожиданными результатами.

У спортивных пар, напротив, прокаты получились конкурентоспособными и примерно равными по уровню. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский подтвердили статус первой пары неплохой готовностью и качественной новой программой, Анастасия Мишина — Александр Галлямов после смены тренера не потерялись и набирают ход, а Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин показали классную короткую программу, которая их совершенно преобразила.

Из лидеров осталось взглянуть только на Евгению Тарасову и Владимира Морозова, и такая возможность у нас будет уже через неделю на этапе кубка России в Сызрани.

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