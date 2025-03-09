«Спасибо хейтерам». Анкалаев рассказал, что мотивировало его одержать победу над Перейрой

Чемпион UFC россиянин Магомед Анкалаев в своих соцсетях написал, что ненавистники мотивируют его одерживать победы в боях.

Ранее на турнире UFC 313 в Лас‑Вегасе Анкалаев единогласным решением судей победил бразильца Алекса Перейру и стал чемпионом организации в полутяжелом весе.

— Просто смотрю бой. Могу перебить лучших ударников. В первых трех раундах решил просто драться с Перейрой, это было так весело, но нелегко, так как всё, что делал мой противник, это бегал. Давление было моим лучшим оружием, я очень счастлив. У кого сейчас власть? Спасибо всем моим хейтерам, вы мотивируете меня, — написал Анкалаев.

Анкалаеву 32 года, за карьеру в MMA он одержал 20 побед, потерпел одно поражение, один бой завершил вничью, еще один его бой признан несостоявшимся. На счету Перейры 12 побед и три поражения.

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