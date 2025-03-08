Яркая победа Дмитрия Ковтуна на турнире ONE Fight Night 29 в Бангкоке

8 марта на стадионе Люмпини в Бангкоке состоялся турнир ONE Fight Night 29, где зрители увидели 11 захватывающих поединков по MMA, муай-тай и грэпплингу.

Российский боец Дмитрий Ковтун стал одной из главных звезд вечера, одержав уверенную победу над бирманцем Со Лин У в поединке по правилам муай-тай в легчайшем весе.

Ковтун уверенно разобрал Со Лин У и одержал вторую подряд победу в ONE

Дмитрий Ковтун продемонстрировал дисциплину и холодный расчет, успешно нейтрализуя агрессивный стиль легенды летвея. С первых минут россиянин контролировал дистанцию, работая джебом и добавляя мощные удары слева, а также жесткие лоу-кики по корпусу, чтобы не дать сопернику войти в клинч.

Во втором раунде Со Лин У попытался навязать свой темп, но Ковтун хладнокровно встречал его ударами в ответ, пробивая точные комбинации «один-два» и жесткие удары коленями.

В заключительном отрезке боя бирманский боец сделал отчаянную попытку перехватить инициативу, смело идя вперед, но Ковтун грамотно защищался, не позволяя себя пробить. В итоге российский спортсмен уверенно довел бой до финального гонга и заслуженно победил единогласным решением судей.

Этот успех стал для Дмитрия Ковтуна вторым подряд в ONE, улучшив его рекорд в промоушене до 3-1.

Шамиль Эрдоган оформил финиш за 41 секунду

Еще один яркий момент вечера подарил непобежденный турецкий полутяжеловес Шамиль Эрдоган. В своем втором поединке в ONE он справился с опытным Гильберто Гальвао всего за 41 секунду первого раунда.

Эрдоган поймал момент, когда бразильский ветеран пытался провести тейкдаун, и ответил мощным ударом коленом в голову. Затем он быстро занял доминирующую позицию за спиной соперника и начал жесткую серию ударов в партере, заставив рефери остановить бой. Победа принесла Эрдогану бонус в $50 000 и, возможно, приблизила его к бою с чемпионом ONE Анатолием Малыхиным.

Санджар Закиров остается непобежденным, нокаутировав Сапутру

Санджар Закиров / Фото: © ONE Championship

Проспект из Узбекистана Санджар Закиров также продолжил свою победную серию в ONE. В промежуточном весе (140 фунтов) он победил индонезийца Эко Рони Сапутру во втором раунде.

С первых секунд боя Закиров пошел в атаку, загнав соперника к канатам. После нескольких плотных ударов в стойке узбек перевел бой в партер и довел дело до победы, забивая оппонента жесткими ударами до вмешательства рефери на отметке 1:46 второго раунда.

Эта победа позволила Закирову улучшить рекорд до 14-0 и закрепить статус одного из самых перспективных бойцов наилегчайшего дивизиона.

Аллисия Хелен Родригес защитила титул в Международный женский день

Главным событием вечера стал бой за титул чемпионки ONE в атомном весе по правилам муай-тай, где Аллисия Хелен Родригес продемонстрировала мощь, остановив представительницу Ирландии и Англии Мари МакМанамон в четвертом раунде.

Бразильская чемпионка с самого начала умело раздергивала соперницу, провоцируя ее на ошибки, и уже в третьем раунде отправила претендентку в тяжелый нокдаун левым хуком. В четвертом раунде Родригес полностью захватила контроль, нанося жесткие удары локтями и руками, после чего врачи не позволили МакМанамон продолжить бой.

Победа в Международный женский день стала символичной для Родригес, которая не только защитила пояс, но и заработала $50 000 бонуса от главы ONE Чатри Ситйодтонга. Ее рекорд теперь составляет 34-7, а титул остается в надежных руках.

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