Отравленный допингом препарат едва не стоил спортсмену карьеры. Что делать остальным?

Разбор еще одной истории, на этот раз со счастливым концом.

2018-11-13T20:14:27+03:00 Разбор еще одной истории, на этот раз со счастливым концом.

В конце минувшего лета в России случился настоящий обвал положительных допинг-проб, про некоторые из них мне стало известно от самих спортсменов, их сдавших. Но одна история стоит особняком, и, несмотря на то, что решение по делу еще не вынесено, рассказать про этот случай нужно уже сейчас.

Прежде всего, уточню, речь пойдет про несовершеннолетнего спортсмена, поэтому все обстоятельства, способные указать на конкретного человека, я уберу. Хочется верить, что эта история окажется для подростка кошмарным сном, который вскоре забудется.

Летом он сдал пробу мочи со следами метилгексанамина — стимулятора нервной системы, запрещенного на соревнованиях. К несчастью, проба была именно с соревнований, и спортсмену угрожала дисквалификация на два года. Родители подростка обратились ко мне за помощью, и в ходе расследования обстоятельств дела наиболее вероятной причиной появления метилгексанамина в организме было сочтено отравление спортивным питанием. Тем более, в списке того, что принимал атлет, имелся очень подозрительный препарат.

Препарат этот – L-Carnitine Essential (капсулы по 750 миллиграмм, у спортсмена был вариант черной упаковки), производится компанией Red Star Labs, чьи продукты уже не в первый раз оказываются источниками отравления допингом: ранее российская легкоатлетка Екатерина Высоцкая (Вуколова) подозревалась в применении остарина, и его источником, как позже выяснилось, был Ecdysterone 3D Red производства… Red Star Labs.

Высоцкой удалось избежать дисквалификации, ей просто вынесли предупреждение, и сейчас она возвращается в спорт после рождения ребенка (во многом Екатерина решилась на этот шаг из-за паузы в карьере, вызванной расследованием).

В итоге L-Carnitine Essential по согласованию с РУСАДА был отправлен в антидопинговую лабораторию Минска. После проверки как открытой, так и фабрично запечатанной упаковки препарата лаборатория подтвердила загрязнение капсул запрещенным веществом, которое, естественно, не было указано на упаковке в составе продукта.

На данный момент все доказательства переданы в РУСАДА, сроки слушаний еще не назначены, однако то, что L-Carnitine Essential, как и другая продукция Red Star Labs, широко продается в российских магазинах спортивного питания и потенциально может стать причиной новых положительных проб, вынуждают придать обстоятельства дела огласке до вынесения окончательного решения.

Эпидемия отравы

К сожалению, отравление спортивным питанием – явление очень широкое и регулярно возникающее. Попытки как-то нормализовать ситуацию не приносят успеха не только в России, но и в Европе, а также в США, где уже много лет идет война FDA (Food and Drug Administration) с компаниями, использующими в своих пищевых добавках скрытые, либо неявно указанные ингредиенты. На сегодня такие «сюрпризы» найдены почти в 900 добавках, доступных на американском рынке, и список постоянно растет. Часть этих препаратов можно достать и в России. В подавляющем большинстве речь идет о новых брендах с агрессивной маркетинговой политикой, продающихся на онлайн-площадках «второго эшелона». Крупнейшие магазины спортивного питания в США довольно строго подходят к выбору ассортимента и быстро корректируют его, исходя из требований FDA.

В РФ после скачка курса доллара резко выросли цены на дорогой американский спортпит. В результате на рынке появилось огромное количество продукции непонятного происхождения, предлагаемой как «доступная альтернатива». Где эта альтернатива производится и из какого сырья, не знают зачастую даже сами продавцы.

С загрязненными продуктами хуже всего то, что их содержание колеблется от партии к партии. Нет гарантии, что, если спортсмен уже сдавал на данном препарате допинг-контроль, то упаковка того же БАДа, но другой серии тоже окажется «чистой».

РУСАДА, в свою очередь, призывает отказываться от применения БАДов вообще. К сожалению, это примерно то же самое, что предложить людям не дышать, чтобы не загрязнять легкие. Тренировочный процесс без использования легальных пищевых добавок невозможен, несмотря на то, что влияние БАДов на результаты сильно переоценивается.

Что делать спортсменам?

По итогам этой истории могу дать следующие рекомендации, чтобы снизить вероятность отравления запрещенными субстанциями из-за приема некачественного спортивного питания.

Выбор

Отдавать предпочтение пищевым добавкам тех производителей, после приема которых вы или ваши знакомые уже сдавали допинг-контроль, и он был «чистым».

Максимально сократить прием «анаболизирующих», предтренировочных и жиросжигающих препаратов.

Перед покупкой нового препарата проверить его на следующих сайтах:

РУСАДА (бесплатный, в основном по российской аптечной фармакологии)

(бесплатный, в основном по российской аптечной фармакологии) Кельнский список (бесплатный, в основном по европейскому спортпиту)

(бесплатный, в основном по европейскому спортпиту) FDA (бесплатный, список спортпита, где FDA обнаружила скрытые ингредиенты, большинство из которых являются допингом как минимум на соревнованиях)

Приобретение

Не покупать спортпит с рук, у знакомых, приятелей, не зная и, главное, не имея в дальнейшем возможности доказать источник его происхождения. Не покупать вскрытые банки, которые продают, потому что у продавца «аллергия», «кишечная непереносимость» или «изменились планы».

Избегать покупок в каких-либо сомнительных интернет-магазинах, торгующих спортпитом, а также через соцсети.

В выборе иностранных интернет-магазинов отдавать предпочтение крупнейшим зарубежным площадкам.

Покупая в обычных магазинах, обязательно сохранять кассовый чек, отдавать предпочтение аптекам или крупным сетям, торгующим спортпитом.

Забирая посылку с почты, сохранять все накладные на нее, все счета, вложенные в посылку, обязательно сохранять уведомление о покупке и отправке посылки, которое приходит на электронную почту.

При выборе пищевых добавок в магазинах обязательно смотреть на упаковку, аккуратность ее изготовления, наличие адреса сайта, физического адреса производителя, номера партии, срока годности. Не лениться перед покупкой зайти на указанный сайт. При любых сомнениях – отказаться от покупки.

Использование

Всегда оставлять небольшое количество геля, жидкости, порошка или капсул в каждой упаковке для возможного анализа на содержимое. Хранить минимум полгода с отметками о том, в какой период содержимое этой банки или упаковки использовалось. В идеале покупать две упаковки одной серии и одну хранить запечатанной.

Если в команде, где вы тренируетесь и выступаете, есть штатный врач – покажите ему все, что вы принимаете сейчас и что будете покупать в дальнейшем. Делайте это в присутствии свидетелей, возьмите пару коллег из команды. Либо добейтесь от него разрешения на прием, либо не принимайте.

В циклических видах (триатлон, велоспорт, марафоны и ультрамарафоны, спортивная ходьба) с огромной осторожностью следует относиться к изотоническим напиткам, которые предоставляются организаторами соревнований на дистанции.

Допинг-контроль

При заполнении протокола допинг-контроля указывать не только название препарата, но и производителя: например, не «Экдистерон», а Ecdysterone, 3D Red Star Labs. Еще лучше указывать и номер партии с упаковки. Если не хватит места – требуйте второй лист протокола.

Вообще заполнять список принимаемых препаратов максимально подробно, отмечая даты приема и не ограничиваясь последними двумя неделями. Лучше указать все за последние три месяца.

В случае если на дистанции вы пили напитки, предоставляемые организаторами соревнований, указать это отдельно, например: «Изотоник такой-то, предоставлен организаторами». Если не знаете названия, уточните его у организаторов, как только вас вызвали на контроль; если те отказываются говорить – тащите их в комнату допинг-контроля, пусть сами там все объясняют.

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