Дегтярев назвал борьбу с допингом одним из важнейших направлений работы Минспорта

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что борьба с допингом остается одним из важнейших направлений работы его ведомства.

Ранее Дегтярев по видеосвязи встретился с генеральным секретарем конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте Марселеном Дали и пригласил его в Россию для продолжения диалога.

— Обсуждали тему борьбы с допингом в спорте, которая продолжает оставаться одним из важнейших направлений нашей работы. Президент РФ Владимир Путин отметил: «Мы твердо намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу в спорте».

Россия как член Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте активно вовлечена в эту деятельность. У нас создана правкомиссия по борьбе с допингом на площадке ЮНЕСКО. Мы работаем с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), уважаем операционную независимость РУСАДА и соблюдаем все регламенты.

Для продолжения нашего диалога пригласил Дали в Россию. Встречу можно провести уже в октябре в Уфе на площадке форума «Россия — спортивная держава», — написал Дегтярев в Telegram‑канале.

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