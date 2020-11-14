Британцы считают, что вакцины от коронавируса могут маскировать генный допинг. В том числе «Спутник V»

COVID-19 ударил там, где не ждали.

COVID-19 ударил там, где не ждали.

Бывший глава британского НОК лорд Мойнихан заявил, что новая вакцина от Pfizer, которая показала себя эффективной в борьбе с коронавирусом, способна создать проблемы для антидопинговых служб, т. к. работает на генном уровне и может влиять на определение генного допинга. Это же, по мнению британца, касается и российской вакцины «Спутник V».

— Ключевым моментом здесь является то, что нам нужен строгий и срочный подход к изучению темы генетических материалов вакцин мРНК. Вызовом для антидопинга в спорте на ближайшие десятилетия станет использование генной технологии. Эта область развивается невероятно быстро. WADA должно срочно опубликовать четкие, надежные протоколы для защиты всех спортсменов и спортсменок.

Представитель WADA подтвердил, что агентство «получило запрос от правительства Великобритании» в начале этого года, но в то время еще слишком рано было давать какие-либо рекомендации.

Мойнихан тем временем продолжил:

— Вакцины от COVID-19, включая продукт компании Pfizer и российскую «Спутник V», должны использоваться под строгим контролем, защищая чистых спортсменов, тем самым обеспечивая невозможность злоупотребления вакцинами на основе мРНК, особенно в странах-изгоях. Растут опасения, что уникальная вакцина Pfizer с генетической молекулой мРНК, которую клетки человека считывают для создания белков, может быть несовместима с Кодексом WADA для всех спортсменов, включая футболистов Премьер-лиги и олимпийских атлетов.

Суть беспокойства британцев, если коротко, в следующем: в данный момент отсутствуют надежные методы определения генного допинга, однако те механизмы, которые разрабатываются, работают по принципу сравнения белков из организма спортсмена. В случае, если обнаруживаются изменения, это считается признаком использования такого типа допинга. С появлением же вакцин от COVID-19 на базе модифицированной мРНК будет непонятно, что изменило белки: допинг или вакцина. И то, и то работает временно, и то, и то вызывает изменение, которое постепенно исчезает, то есть все признаки совпадают.

Если говорить о генном допинге в той форме, которую считают запрещенной в WADA, то это перенос нуклеиновых кислот или их аналогов в клетки — искусственный перенос с использованием генетически модифицированных клеток. Работает он следующим образом: берется искусственно модифицированная часть ДНК — трансген, и он прикрепляется к вирусу — чаще всего, используется вирус герпеса, который доставляет такой трансген внутрь клетки человека. И там трансген начинает работать. Доставить его можно только с помощью вируса, через некоторое время иммунная система человека его убьет, а модифицированная клетка начнет размножаться. Эффект спустя какое-то время проходит, манипуляцию нужно проводить заново.

Определение генного допинга — задача сложная, одной из первых прорывных работ в 2016 году стал труд австралийских ученых под руководством российского экспата Анны Баутиной. Они научились разделять белки, которые синтезируются оригинальными и модифицированными клетками человеческого организма, а такое возможно только при изменении ДНК части клеток, то есть у человека, который подобной манипуляции не подвергался, подобное невозможно.

Однако сейчас все может запутаться — если методику Баутиной или аналогичную ей запустят, то реагировать она вполне способна начать не на доперов, а на вакцинированных от COVID-19 спортсменов или, что самое неприятное, на спортсменов, которые генный допинг использовали, но прикроются вакцинацией.

Борьба со способами маскировки использования допинга уже давно является проблемой едва ли не большей, чем с самим допингом. В свое время из-за этого в Запрещенный список внесли даже глицерин, который якобы могли применять внутривенно для снижения показателей крови после переливания. Затем, правда, одумались и убрали, потому что глицерин входит в состав огромного количества продуктов, использующихся человеком в обычной жизни, вплоть до жидкостей для вейпов. Мочегонные средства уже давно под запретом также по причине возможности применения их для ускорения выведения следов запрещенных субстанций.

Однако в данный момент ситуация, конечно, беспрецедентная. Массовая вакцинация может начаться уже в декабре, отменять и задерживать ее из-за какого-то WADA никто не станет. Запретить спортсменам вакцинироваться тоже невозможно, это переходит все мыслимые границы. И если даже новые вакцины создадут антидопингу проблемы, то WADA должно будет решать их как-то самостоятельно, подстраиваясь под ситуацию, причем решить быстро не получится, и вот тут мировой спорт окажется в серой зоне, напоминающей девяностые, когда про ЭПО уже все знали и активно его использовали, а вот ловить еще не умели.