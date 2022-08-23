Тимошинина стала победительницей Спартакиады в прыжках в воду с 10-метровой вышки

Юлия Тимошинина во вторник, 23 августа, стала победительницей в прыжках в воду с 10‑метровой вышки на всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

24‑летняя Тимошинина, представляющая Москву, по итогам шести попыток набрала 327,50 балла. Второе место заняла Анна Конаныхина (309,90) из Санкт‑Петербурга, тройку лучших замкнула еще одна спортсменка из Москвы Екатерина Беляева (301,65).

Спартакиада по летним видам спорта продлится до 2 октября. Состязания проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.

Читайте также: