Кузнецов и Шлейхер выиграли золото Спартакиады в синхронных прыжках с трехметрового трамплина

Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер во вторник, 23 августа, стали победителями в синхронных прыжках воду с трехметрового трамплина на всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Кузнецов и Шлейхер, представляющие Ставропольский край и республику Татарстан, по итогам шести попыток набрали 445,17 балла. Второе место заняли Егор Лапин и Илья Молчанов (408,66), тройку лучших замкнули Вячеслав Качанов и Александр Черепахин (372,33).

Спартакиада по летним видам спорта продлится до 2 октября. Состязания проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.

Читайте также: