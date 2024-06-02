«Только в России проводят велогонки на автодромах» — победитель первого этапа «Золота Ладоги»

Белорусский гонщик Алексей Шнырко стал победителем первого этапа международной многодневной велогонки «Золото Ладоги», которая включена в программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

В первый день лета гонка стартовала на самом современном российском автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области. «Мне очень понравилось. Только в России проводят гонки на автодромах. А это всегда высокие скорости, быстрые повороты, поэтому сложно было оторваться, так и финишировали большой группой. Накануне я гонялся в Узбекистане, выиграл там за китайскую команду. Здорово, что теперь удалось победить на таком быстром асфальте», — сказал Алексей Шнырко.

Организаторами велогонки выступили Федерация велосипедного спорта России и Фонд Росконгресс при поддержке Центра спортивной подготовки сборных России.

«Мы взаимодействуем с зарубежными коллегами. Они заинтересованы приезжать к нам на гонки. Уже сейчас это можно назвать одним из главных итогов велогонки «Золота Ладоги». Впервые к нам приехали велосипедисты из Вьетнама. Снова продемонстрировали свой уровень белорусы, которых много и в составах российских команд. Чтобы развивать внутреннюю конкуренцию нам крайне важны свои многодневные велогонки. Но для этого велоспорту на шоссе нужна помощь в системном решении вопроса с ограничениями для проведения соревнований и тренировок на дорогах общественного пользования», — сказал главный тренер сборной России на шоссе Иракли Абрамян.

Программа Спортивных игр ПМЭФ объединит более 20 мероприятий по 18 видам спорта. В Форуме примут участие более 20 победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Оператор Игр — спортивная платформа Фонда Росконгресс — «РК-Спорт».

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