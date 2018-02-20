DOTA 2: Начался турнир ESL One Katowice 2018

DOTA 2: Начался турнир ESL One Katowice 2018

20 февраля 20:52

В Катовице, Польша, за последние дни слетелся весь свет мирового киберспорта и отнюдь не потому, что это культурный, научный и эконмический центр Верхней Селезии в течение последних десятилетий, а ренессансная с элементами барокко архитектура «маленького Парижа» причудливо контрастирует с небоскрёбами и футуристичными зданиями современности.

Всё гораздо проще. С 2014 года Катовице стал киберспортивной столицей Польши, и на этой неделе киберспортивная арена «Спондек» примет 16 лучших команд мира по Dota 2 и к воскресенью разыграет один миллион долларов и 1500 квалификационных очков DPC.

На ESL ONE Katowice 2018 свои регионы будут представлять:

Европа: Team Liquid; Team Secret; OG и особая гордость для Польши, их родная команда – Team Kinguin.

Северная и Южная Америки: Evil Geniuses; complexity Gaming; OpTic Gaming и Infamous.

Азия и SEA: Newbee; Vici Gaming; LGD Gaming и Mineski; Fnatic.

СНГ: Virtus Pro; Natus Vincere; Effect.

Турнир будет особенно интересен зрителям из СНГ, так как впервые за долгое время в борьбу вступают сразу три наших состава, а за освещение ивента взялась лучшая в СНГ студия – RuHub. А лучший игрок турнира, будет отдельно награждён организаторами и получит Mercedes-Benz E-klasse, напоминаем, что в прошлый раз, авто получил капитан команды Virtus Pro – Алексей ‘Solo’ Березин.

Следить за играми можно тут: 

https://www.twitch.tv/dota2ruhub 

https://www.twitch.tv/dota2ruhub2 

http://live.esl-one.com/ 

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