God of War 2, Hogwarts Legacy. Главные анонсы с презентации PlayStation 5

Есть несколько приятных моментов.

Есть несколько приятных моментов.

Компания Sony провела презентацию PlayStation 5, в рамках которой объявила дату выхода приставки нового поколения, а также познакомила аудиторию с грядущими игровыми релизами.

В США, Японии, Корее, Канаде, Мексике, Новой Зеландии и Австралии PS5 выйдет уже 12 ноября, в России и остальном мире — 19-го. Стоить PlayStation 5 на нашем рынке будет 47 тысяч (консоль с дисководом) и 38 тысяч рублей (без дисковода).

Кроме цен на приставки и их аксессуары также были показаны новинки игровой индустрии.

God of War 2

Одним из главных анонсов стала презентация тизера новой части God of War. История, рассказанная в игре 2018 года, продолжится уже в 2021-м.

Богу Кратосу предстоит принять участие в Рагнареке, где он, судя по всему, будет биться против Тора.

Final Fantasy XVI

16-я часть «последней фантазии» также была анонсирована в рамках презентации. Над разработкой игры трудятся Наоки Ёсида (Final Fantasy XIV) и Хироси Такай (Final Fantasy XI, Final Fantasy XIV).

Проект станет консольным эксклюзивом PlayStation 5, но будет доступен и на ПК. Дата выхода неизвестна.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Insomniac показала 7-минутный геймплейный ролик «Человек-паука: Майлз Моралес».

Действие игры разворачивается через год после событий прошлой части, Майлз будет противостоять корпорации Roxxon.

Стало известно, что игра выйдет не только на PlayStation 5, но и на PS4. Релиз состоится 19 ноября.

Hogwarts Legacy

Warner Bros. Games представила экшен-RPG по вселенной «Гарри Поттера» — Hogwarts Legacy. События игры разворачиваются в 19-м веке, в центре сюжета ученик Хогвартса, владеющий ключом к древней тайне, которая в состоянии разрушить весь мир.

«Отправляйтесь в путешествие по знакомым и новым локациям, исследуя и открывая фантастических зверей. Прокачивайте своего персонажа, создавайте зелья, совершенствуйте заклинания, улучшайте таланты, становясь волшебником, которым вы хотите быть.

Откройте для себя ощущение жизни в Хогвартсе, когда вы заводите союзников, сражаетесь с темными волшебниками и в конечном итоге решаете судьбу волшебного мира», — говорится в анонсе.

Релиз на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и PC запланирован на 2021 год.

Demon’s Souls

Bluepoint Games представила первый геймплейный ролик Demon’s Souls, где показала сражение с боссом и первую смерть.

Игра войдет в стартовую линейку PlayStation 5, которая поступит в продажу 12 ноября.

Devil May Cry 5

Компания Capcom вместе с запуском PS5 выпустит специальное издание Devil May Cry 5, где Вергилий станет играбельным персонажем.

Игра претерпит некоторые технические изменения, среди них появление турбо-режима, трассировки лучей и 120 FPS.

Обладатели стандартного издания Devil May Cry 5 смогут обновиться благодаря платному DLC.

Resident Evil 8: Village

Представлен свежий трейлер Resident Evil Village. События игры разворачиваются спустя несколько лет после Resident Evil 7. Персонажей забросит в далекую загадочную деревню, покрытую снегом.

Релиз состоится в 2021 году на PS5, Xbox Series X и РС.

Читайте также: