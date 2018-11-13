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Будет ли еще одна ничья? Смотри прямую трансляцию 4-й партии матча Карлсен – Каруана

18:00
Будет ли еще одна ничья? Смотри прямую трансляцию 4-й партии матча Карлсен – Каруана
Фото: © globallookprees.com
В столице Великобритании норвежец Магнус Карлсен продолжает защиту титула чемпиона мира в матче с американцем Фабиано Каруаной.
  • После трех сыгранных партий счет равный – 1,5:1,5
  • Магнус сегодня снова играет белыми
  • Для Карлсена это четвертый матч за шахматную корону, для Каруаны – первый
  • Норвежский шахматист – 16-й чемпион мира. Он удерживает титул с 2013 года
  • Подробнее о регламенте – здесь

Прямая трансляция четвертой партии:

Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. Магнус Карлсен – Фабиано Каруана. 4-я партия

Самое интересное о главном шахматном противостоянии года:

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«Девушки действуют более агрессивно». Чем отличаются мужчины и женщины в шахматах

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