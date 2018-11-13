Будет ли еще одна ничья? Смотри прямую трансляцию 4-й партии матча Карлсен – Каруана
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В столице Великобритании норвежец Магнус Карлсен продолжает защиту титула чемпиона мира в матче с американцем Фабиано Каруаной.
2018-11-13T18:00:28+03:00
В столице Великобритании норвежец Магнус Карлсен продолжает защиту титула чемпиона мира в матче с американцем Фабиано Каруаной.
- После трех сыгранных партий счет равный – 1,5:1,5
- Магнус сегодня снова играет белыми
- Для Карлсена это четвертый матч за шахматную корону, для Каруаны – первый
- Норвежский шахматист – 16-й чемпион мира. Он удерживает титул с 2013 года
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Прямая трансляция четвертой партии:Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. Магнус Карлсен – Фабиано Каруана. 4-я партия
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