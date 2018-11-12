Третья партия Карлсена и Каруаны, а также старейший футбольный турнир мира. Главные трансляции понедельника
Фото: © globallookpress.com
В понедельник не будет много трансляций. Но это все равно не оставит настоящих ценителей без выбора.
2018-11-12T08:56:52+03:00
В понедельник не будет много трансляций. Но это все равно не оставит настоящих ценителей без выбора.
16:55 Плавание. Чемпионат России (25 м)
Продолжаем прямые трансляции с чемпионата России по плаванию, проходящего в Казани.
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Наш Спорт»
18:00 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. Магнус Карлсен – Фабиано Каруана. 3-я партия
В Лондоне продолжается битва за шахматную корону. Пока в норвежской-американском противостоянии Карлсена и Каруаны ничья.
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»
19:20 Хоккей. КХЛ. СКА – Автомобилист ₽
Вторая команда Запада на своем льду принимает лидера всего сезона «Автомобилист».
Прямая трансляция на matchtv.ru
22:40 Футбол. Кубок Англии. 1/128 финала. Хэмптон энд Ричмонд – Олдхэм
Для истинных ценителей футбола мы предлагаем матч Кубка Англии. Это всего лишь 1/128 финала, и на поле выйдут всего лишь «Хэмптон» и «Олдхэм». Но это – старейший футбольный турнир на планете. Такое нельзя пропустить.
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 1»
Фото: globallookpress.com, Getty Images