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Третья партия Карлсена и Каруаны, а также старейший футбольный турнир мира. Главные трансляции понедельника

08:56
Третья партия Карлсена и Каруаны, а также старейший футбольный турнир мира. Главные трансляции понедельника
Фото: © globallookpress.com
В понедельник не будет много трансляций. Но это все равно не оставит настоящих ценителей без выбора.

16:55 Плавание. Чемпионат России (25 м)

Продолжаем прямые трансляции с чемпионата России по плаванию, проходящего в Казани.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Наш Спорт»

18:00 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. Магнус Карлсен – Фабиано Каруана. 3-я партия

В Лондоне продолжается битва за шахматную корону. Пока в норвежской-американском противостоянии Карлсена и Каруаны ничья.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»

19:20 Хоккей. КХЛ. СКА – Автомобилист ₽

Вторая команда Запада на своем льду принимает лидера всего сезона «Автомобилист». 

Прямая трансляция на matchtv.ru

22:40 Футбол. Кубок Англии. 1/128 финала. Хэмптон энд Ричмонд – Олдхэм

Для истинных ценителей футбола мы предлагаем матч Кубка Англии. Это всего лишь 1/128 финала, и на поле выйдут всего лишь «Хэмптон» и «Олдхэм». Но это – старейший футбольный турнир на планете. Такое нельзя пропустить.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 1» 

Фото: globallookpress.com, Getty Images

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