Карлсен - Каруана: кто победит? Предскажи исход Матча и выиграй уникальные шахматы с автографами Магнуса и Фабиано!
ФИДЕ приглашает всех желающих принять участие в конкурсе прогнозов на исход и события в матче за шахматную корону между действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной. Матч из 12 партий проходит в Лондоне с 9 по 28 ноября.
СУТЬ КОНКУРСА
1. Конкурс основан на прогнозировании результата и событий матча за титул чемпиона мира.
2. Участник конкурса отвечает на семь вопросов конкурса. Они касаются всего Матча, включая возможный тай-брейк.
ВОПРОСЫ:
1. Кто победит в этом матче?
2. Каким будет итоговый счет?
3. Сколько будет результативных партий (не ничья)?
4. Сколько партий начнутся ходом 1.е4?
5. В скольких партиях оба игрока сделают короткие рокировки?
6. В скольких партиях хотя бы один игрок сделает длинную рокировку?
7. Сколько партий продлятся более 60-ти ходов?
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится с 8 по 28 ноября 2018 года.Открыть видео
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Участник, который правильно ответит на все вопросы конкурса, будет признан его победителем и получит приз. В случае, если несколько участников правильно ответят на все вопросы, призы получит каждый из них.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1. Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию.
2. При регистрации в конкурсе участник должен ввести свои настоящие ФИО и действующий адрес электронной почты
3. Участник конкурса не может проходить регистрацию более одного раза.
4. Прием прогнозов завершается в 17:59 по московскому времени в пятницу 9 ноября.
ПРИЗЫ
Каждый участник, правильно ответивший на все вопросы, получит уникальный шахматный комплект с автографами участников матча в Лондоне. Призы победителям предоставляет и отправляет ФИДЕ.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ - СЮДА!