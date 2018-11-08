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Карлсен - Каруана: кто победит? Предскажи исход Матча и выиграй уникальные шахматы с автографами Магнуса и Фабиано!

13:59
Карлсен - Каруана: кто победит? Предскажи исход Матча и выиграй уникальные шахматы с автографами Магнуса и Фабиано!
Фото: © globallookpress.com
Конкурс для всех любителей шахмат. Приз - уникальный игровой комплект с автографами участников матча в Лондоне.

ФИДЕ приглашает всех желающих принять участие в конкурсе прогнозов на исход и события в матче за шахматную корону между действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной. Матч из 12 партий проходит в Лондоне с 9 по 28 ноября.

СУТЬ КОНКУРСА

1. Конкурс основан на прогнозировании результата и событий матча за титул чемпиона мира.

2. Участник конкурса отвечает на семь вопросов конкурса. Они касаются всего Матча, включая возможный тай-брейк.

ВОПРОСЫ:

1. Кто победит в этом матче?

2. Каким будет итоговый счет?

3. Сколько будет результативных партий (не ничья)?

4. Сколько партий начнутся ходом 1.е4?

5. В скольких партиях оба игрока сделают короткие рокировки?

6. В скольких партиях хотя бы один игрок сделает длинную рокировку?

7. Сколько партий продлятся более 60-ти ходов?

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Конкурс проводится с 8 по 28 ноября 2018 года.

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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Участник, который правильно ответит на все вопросы конкурса, будет признан его победителем и получит приз. В случае, если несколько участников правильно ответят на все вопросы, призы получит каждый из них.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию.

2. При регистрации в конкурсе участник должен ввести свои настоящие ФИО и действующий адрес электронной почты

3. Участник конкурса не может проходить регистрацию более одного раза.

4. Прием прогнозов завершается в 17:59 по московскому времени в пятницу 9 ноября.

ПРИЗЫ

Каждый участник, правильно ответивший на все вопросы, получит уникальный шахматный комплект с автографами участников матча в Лондоне. Призы победителям предоставляет и отправляет ФИДЕ.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ - СЮДА!

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