Аркадий Дворкович: «Благодаря Зеедорфу и Каладзе интерес к шахматам возрастает»

О чем говорил глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович на пресс-конференции в ТАСС.

2018-11-01T14:51:11+03:00 О чем говорил глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович на пресс-конференции в ТАСС.

О привлечении легенд футбола к популяризации шахмат:

– После чемпионата мира в России у меня остались прямые контакты с футбольными легендами. Возможно, будем привлекать их к шахматным мероприятиям для повышения интереса. Благодаря Зеедорфу, Малуда, Кахе Каладзе и другим, интерес к шахматам возрастает, – сказал Дворкович, чьи слова приводит корреспондент «Матч ТВ» Иван Пучков.

О предстоящем матче за мировую шахматную корону:

– К сожалению, у нас все знают, кто был 13-м чемпионом мира, а дальше никого не помнят. Но все шахматисты знают, кто встретится в матче за шахматную корону. Мы рассчитываем, что матч пройдет на должном уровне. Надеемся, что организаторы смогут создать отличные условия для всех. Трансляция будет в СМИ и на официальном сайте. Хотим узнать, сколько зрителей будет смотреть постоянно. Многое зависит от того, как будет устроена трансляция, знаю, что будут отличные комментаторы. Если это будет хорошее шоу, то будет отличный интерес. В Норвегии вообще перестают работать, когда играет Карлсен. Также мы договорились о репортажах с «Матч ТВ».Интернет – это огромный потенциал по привлечению людей к просмотру.

Встречи пройдут в Лондоне с 7 по 28 ноября. Норвежец Магнус Карлсен сразится с американским гроссмейстером Фабиано Каруаной.

О формировании новой команды:

– Формирование команды ФИДЕ идет постоянно, сейчас еще никто не утвержден. На президентском совете мы объявим о назначениях. Рассчитываем, что с нами будут работать большое количество людей. Мы обсуждали роль Макропулоса – он глава греческой федерации и отлично разбирается в шахматах. Пока что мы с ним работаем в неформальном режиме, он дает мне советы. Сейчас задача иная, необходимо сформировать команду, чтобы плотно заняться работой в международной федерации.

Напомним, что Дворкович занял пост президента ФИДЕ 3 октября. За его кандидатуру на 89-м конгрессе Международной шахматной федерации в Батуми было отдано 103 голоса. Его соперник – вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос набрал 78 голосов.

О готовности Ханты-Мансийска к женскому ЧМ:

– Ханты полностью готовы к проведению женского чемпионата мира по шахматам. Все, кто ранее участвовал в соревнованиях в Ханты-Мансийске, говорят о блестящей организации. Представительство ХМАО уделяет колоссальное влияние. Уверен, что болельщики проявят большой интерес к этим соревнованиям.

Женский чемпионат мира по нокаут-системе пройдет с 3 по 23 ноября.

О собственном шахматном уровне:

– В шахматы играю с детства, правда, в студенческие годы забросил это занятие. Сейчас играю на уровне 1900-2000-й позиции рейтинга ФИДЕ. С точки зрения понимания шахмат, этого достаточно. Если постоянно практиковаться, то можно и поднять рейтинг. Постоянно слежу за турнирами и учусь, разбираю шахматные партии, спрашиваю мнение у профессиональных гроссмейстеров, благо, что они сейчас постоянно рядом.

На пресс-конференции Дворковичу задавали вопросы не только о шахматах. Экс-председатель оргкомитета «Россия-2018» оценил шансы Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году.

– Думаю, что у Санкт-Петербурга шансы хорошие, поскольку все видели уровень организации матчей чемпионата мира. Город готов к проведению такого турнира в любой момент.

А также высказался о ситуации в столичном «Спартаке».

– Мне неприятно, потому что это напрямую влияет на качество игры, надеюсь, что решение руководства клуба окажет положительное влияние. Я глубоко уважаю Массимо Карреру, хотя он не смог удержать обстановку в команде по разным причинам. Я не был внутри команды и не могу сказать, что больше повлияло на то, что мы сейчас имеем. Надеюсь, что ситуация будет разрешена, желаю «Спартаку» удачи, а Денису Глушакову решения проблем мирным путем.

Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Владимир Песня