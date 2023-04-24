Дин Лижэнь заявил, что сделает всё возможное в последних трех партиях матча за шахматную корону

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы переломить ход матча с россиянином Яном Непомнящим за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане.

В понедельник Дин Лижэнь и Непомнящий завершили вничью 11‑ю партию матча. Китаец играл черными фигурами, ничья была зафиксирована на 39‑м ходу после троекратного повторения ходов. Счет в матче до 14 партий классическим контролем стал 6–5 в пользу россиянина.

— Не думаю, что сегодня у меня было много шансов сыграть на победу.

Конечно, я постараюсь сделать все возможное в последних трех играх. Кроме того, завтра у нас будет выходной, так что у меня будет больше времени, чтобы подготовить дополнительные идеи, — сказал Дин Лижэнь на пресс‑конференции.

В матче за мировую шахматную корону запланированы 14 партий, если один из участников не одержит досрочную победу. Для этого один из гроссмейстеров должен набрать 7,5 очка. Если по итогам всех партий счет в противостоянии останется равным, то в последний игровой день будет проведен тай‑брейк.

Следить за ходом матча можно в прямом эфире на каналах холдинга «Матч» и в специальном разделе на сайте matchtv.ru.