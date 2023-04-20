Ян Непомнящий заявил, что ему повезло в восьмой партии матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий признался, что ему повезло в восьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с китайцем Дин Лижэнем.

Восьмая партия, в которой россиянин играл черными фигурами, прошла в четверг в Астане и завершилась вничью на 45‑м ходу. Счет в матче стал 4,5–3,5 в пользу Непомнящего. Девятая партия, в которой у российского гроссмейстера будут белые фигуры, состоится 21 апреля.

— Линия, которая произошла в игре, очень актуальна в настоящее время в Защите Нимцовича. Как бы искусственно это ни выглядело, каким‑то образом это популярный выбор. Так что я более или менее был осведомлен о ней.

Не знаю почему, но внезапно я почувствовал себя слишком амбициозным и сделал несколько ужасных ходов, которые чуть не стоили мне игры или, по крайней мере, половины очка. А потом мне повезло, и у меня появились хорошие шансы спастись.

Очень сложная партия. Логично было бы, если бы она завершилась вничью чуть иначе. Конечно, очень повезло, — сказал Непомнящий на пресс‑конференции.

Следить за ходом матча можно в прямом эфире на каналах холдинга «Матч» и в специальном разделе на сайте matchtv.ru.

Источник: Матч ТВ