«Поражение Непомнящего достаточно болезненно. Но не думаю, что он деморализован» — гроссмейстер Мирзоева

Гроссмейстер Эльмира Мирзоева в эфире «Матч ТВ» назвала поражение Яна Непомнящего в четвертой партии матча за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем болезненным, но заявила, что не стоит говорить о деморализации россиянина.

В четвертой партии, которая прошла в четверг в Астане, Непомнящий играл черными фигурами и сдался на 47‑м ходу. Счет в матче стал равным — 2–2. В пятницу у соперников будет выходной. Пятая партия, в которой российский гроссмейстер будет играть белыми фигурами, состоится 15 апреля.

— Поражение достаточно болезненно. Но Непомнящий знает, как распределять силы на дистанции. Надо признать, что две последние встречи проходят под диктовку китайца, который первые два матча полностью провалил. Он перестал метаться по отелям. Определился, где он будет жить. Не убегает с игровой сцены. Больше времени проводит за шахматным столом. Сегодня он разыграл белыми английское начало, что для него достаточная редкость. Пошел в ход очень редкий вариант. Непомнящий не ожидал именно этого разветвления в английском начале. Получилась нестандартная очень пешечная структура, но разобраться в этом без подготовки достаточно сложно. И было ощущение, что китаец получше готов к этой структуре. Дин Лижэнь пожертвовал сначала пешку, потом захватил центр. Фигуры Яна разошлись как бы по краям доски, с двух сторон кони стояли. Но потом Ян имел хорошие шансы, чтобы удержать равновесие. Но очень сложные были решения, не удалось их найти Непомнящему.

Оба гроссмейстера теперь адаптировались, оба вошли в форму. Завтра выходной на турнире. Это в пользу Яна, чтобы прийти в себя после поражения. И на пятую игру белыми фигурами выйти свежим и с отличными шансами на борьбу и победу.

— Насколько Ян деморализован?

— Не думаю, что он деморализован. Он проводит второй матч за корону. Это очень важный опыт. Он потерпел теперь одно поражение. Его спросили, не похожа ли эта ситуация на то, что случилось в Дубае, когда у него был цикл поражений, когда он никак не мог собрать свою игру. Непомнящий сказал, что нет и то была другая история.

Вечером предстоит разговор с командой по душам. Они поддержат и окажут помощь. Одно поражение ни о чем не говорит. Наоборот, все это только раззадорит Непомнящего. Соперник опасен. Ян в этом убедился. Это отличный повод работать.

Можно говорить о динамике, потому что оба шахматиста разгоняются, набирают форму. Китаец в первых двух партиях вообще не мог себя найти. Он большую часть времени проводил в комнате отдыха, прятался там под куртками, менял отели. То есть очень некомфортно себя чувствовал. Сейчас же он полностью вернулся в игру. Набирает форму и Ян, сначала он уверенно себя чувствовал. Но сейчас он будет набирать, будет демонстрировать мощь. Будут еще более интересные партии! — сказала Мирзоева в эфире «Матч ТВ».

В матче за мировую шахматную корону запланированы 14 партий, если один из участников не одержит досрочную победу. Для этого один из гроссмейстеров должен набрать 7,5 очка. Если по итогам всех партий счет в противостоянии останется равным, то в последний игровой день будет проведен тай‑брейк.

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