Дин Лижэнь признался, что с трудом верил в свой успех в четвертой партии матча за шахматную корону с Непомнящим

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь заявил, что ему трудно было поверить в свой успех по ходу четвертой партии матча за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

Лижэнь играл белыми фигурами, партия завершилась на 47‑м ходу. Счет в матче стал равным — 2–2. В пятницу у соперников будет выходной. Пятая партия, в которой китайский гроссмейстер будут играть черными фигурами, состоится 15 апреля.

— Конечно, я очень рад победе. Доволен качеством своей игры. Это была очень тяжелая игра, и мне удалось держать ситуацию под контролем. Внезапно я почувствовал, что выигрываю. В это было немного трудно поверить.

Для меня это самая важная победа на данный момент, так как чемпионат мира полностью отличается от, например, турнира претендентов, — сказал Лижэнь на пресс‑конференции.

В матче за мировую шахматную корону запланированы 14 партий, если один из участников не одержит досрочную победу. Для этого один из гроссмейстеров должен набрать 7,5 очка. Если по итогам всех партий счет в противостоянии останется равным, то в последний игровой день будет проведен тай‑брейк.

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