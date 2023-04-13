Непомнящий заявил, что неправильно оценил позицию в проигранной партии матча за шахматную корону с Дин Лижэнем

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что неправильно оценил позицию в четвертой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам против Дин Лижэня.

В четвертой партии, которая прошла в четверг в Астане, Непомнящий играл черными фигурами и сдался на 47‑м ходу. Счет в матче стал равным — 2–2. В пятницу у соперников будет выходной. Пятая партия, в которой российский гроссмейстер будет играть белыми фигурами, состоится 15 апреля.

— Это была очень напряженная игра. Думаю, что я неправильно оценил позицию, думал, что все довольно хорошо для черных. Тем не менее в нее можно было более или менее играть, пока я просто не потерял концентрацию.

Позиция была довольно интересная, но, наверное, я ее неправильно оценил. Не знаю, какая оценка объективная, но на практике там очень сложно делать ходы. Наверное, не стоило допускать такую структуру, — сказал Непомнящий на пресс‑конференции.

В матче за мировую шахматную корону запланированы 14 партий, если один из участников не одержит досрочную победу. Для этого один из гроссмейстеров должен набрать 7,5 очка. Если по итогам всех партий счет в противостоянии останется равным, то в последний игровой день будет проведен тай‑брейк.

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