Первая партия матча за шахматную корону между Непомнящим и Дин Лижэнем завершилась вничью

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китайский шахматист Дин Лижэнь сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира, который стартовал 9 апреля в Астане.

Непомнящий играл белыми фигурами. Мирный договор был заключен на 49‑м ходу.

10 апреля шахматисты проведут вторую партию матча, на этот раз белыми фигурами сыграет Лижэнь. С 12:00 (мск) смотрите прямую трансляцию встречи на канале «Матч! Страна».

В матче за мировую шахматную корону запланированы 14 партий, если один из участников не одержит досрочную победу. Для этого один из гроссмейстеров должен набрать 7,5 очка. Один балл дается за победу в партии, полбалла — за ничью. В случае если по итогам всех партий счет в противостоянии останется равным, в последний игровой день будет проведен тай‑брейк.