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Кормье – Льюис. Прямая трансляция боя за чемпионский пояс UFC

05:30
Кормье – Льюис. Прямая трансляция боя за чемпионский пояс UFC
Дэниэл Кормье против Деррика Льюиса / Фото: © globallookpress.com
Прямая трансляция боя за титул чемпиона UFC в тяжелом весе между Дэниэлем Кормье и Дерриком Льюисом из Нью-Йорка.

Выстоит ли 39-летний чемпион Кормье против претендента, которые на 6 лет моложе и почти на 6 кг тяжелее?

***

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ

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Не пропустите текстовую трансляцию с множеством деталей и фактов.

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