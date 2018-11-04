Кормье – Льюис. Прямая трансляция боя за чемпионский пояс UFC

Прямая трансляция боя за титул чемпиона UFC в тяжелом весе между Дэниэлем Кормье и Дерриком Льюисом из Нью-Йорка.

2018-11-04T05:30:28+03:00 Прямая трансляция боя за титул чемпиона UFC в тяжелом весе между Дэниэлем Кормье и Дерриком Льюисом из Нью-Йорка.

Выстоит ли 39-летний чемпион Кормье против претендента, которые на 6 лет моложе и почти на 6 кг тяжелее?

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