2018-11-02T23:00:34+03:00 Бразилец нокаутировал непобежденного россиянина ударом в печень. Никто не может его остановить

На турнире M-1 Challenge 98 Артем Фролов проиграл Бруно Силве, и это третий боец из России, которого Силва побеждает в Челябинске.

1 июня бразилец Бруно Силва победил техническим нокаутом Александра Шлеменко в Челябинске, и тогда стало понятно, что матчмейкеры М-1 сумели найти очень серьезного бойца из Бразилии. Дело было даже не в том, что был побежден Шлеменко, дело было в том – как был побежден Шлеменко.

Силва вышел на бой большим и тяжелым, но не проигрывал ни в скорости, ни в координации. Бил серии и напоминал каждым ударом, что в Бразилии, кроме джиу-джитсу, очень любят тайский бокс. Шлеменко признавался, что недооценил Силву. Артем Фролов уже не имел на это права и выходил на бой в статусе чемпиона М-1 и бойца, который не проиграл ни разу в 11 боях. Вот как это закончилось. Тревожно стало уже в первом раунде. Все плохо – в четвертом. Можете смотреть или с 15:20, или с 37:30





Теперь Бруно Силва чемпион М-1 в среднем весе, ему 29 лет, у него 19 побед, 6 поражений.

Фото: М-1