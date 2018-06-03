«Готов отдать ему свой гонорар за реванш». Интервью Шлеменко после поражения

Александр Шлеменко впервые в карьере проиграл бой в России, но хочет драться с Бруно Силвой во второй раз. В интервью Вадим Тихомирову Шлеменко объяснил, почему все именно так.

Как все случилось и кто такой Бруно Силва

– Очень много примеров, когда спортсмены не хотят общаться после и до поражений (и побед). Почему вы даете интервью через 15 часов после боя?

– Во-первых, я публичный человек и знаю, что многие люди за меня переживают и поддерживают, поэтому я даю интервью для них. Считаю нормальным, объяснить, почему так произошло. Во-вторых, если не буду говорить я, за меня будут говорить другие. Будут домысливать, давать оценки, просто пиариться на ситуации.

– Переживаете?

– Точно не могу сказать, что все хорошо. Думаю, и сейчас, и в ближайшие дни так будет. Когда допускаешь ошибку и не делаешь того, что должен был бы сделать, ощущение очень неприятное. Надо исправлять только какой-то громкой победой и теперь предстоит думать, как ее получить. Собственно я и думаю: почему так случилось, в чем причины, как можно исправить ситуацию.

– Во сколько легли спать после боя (разговор во второй половине следующего дня)?

– Да пока ещё не спал. У нас в три ночи был поезд из Челябинска в Омск, и в принципе не спалось.

– Сложнее переживать поражение в статусе действующего тренера? Условно – вы должны чему-то учить людей в статусе проигравшего бойца.

– Не хочу оправдываться и говорить, что, если бы я был просто бойцом, мне было бы проще. Но сейчас я чувствую, что, да, я подвел и тех людей, которые в меня верили. Я тренирую своих учеников, я капитан команды «Новый поток», и все эти люди ждут от меня другого результата. Кому-то я показываю пример своими выступлениями. Сейчас этот пример не очень хороший.

– Через сколько времени после окончания вы посмотрели бой?

– Почти сразу нашёл запись и посмотрел. Я вообще свои бои сразу пересматриваю, здесь просто хотелось понять, рано или нет остановили. Бывает такое, что пропускаешь удар и не помнишь какой-то момент или как это случилось. Вот это плохо. Но у меня такого не было, то есть я и в бою понимал, что происходит и, когда посмотрел, впечатления не изменились. Я поплыл, ноги стали хуже держать, но в этом бою не было такого, чтобы я отключался, терял ориентацию, поэтому я примерно представлял, как все было.

– Хочется разобрать несколько эпизодов – его удар по корпусу ногой был чувствительным?

– Чувствительным был, но он не стал решающим. Он пробил, попал по ребрам, но урон не нанес. Основной урон нанесли два удара рукой в висок: с самого начала правый и уже в самом последнем эпизоде.

– Показалось, что все плохое началось, когда вы попробовали пройти в ногу, но так и не решили, чем заканчивать эпизод. После него он пробил коленом.

– Проход в ногу я начал уже после того, как пропустил первый тяжелый удар. После него проход получился не самый удачный, да и не нужный.

– Андрей Корешков весь бой вам подсказывал, как Силва менял стойку. Вы просили именно на это обращать внимание?

– Да, просил, но, видимо, не прислушался. Наверное, зря. По идее, когда твой соперник меняет стойку, ты должен понимать, с какой руки он будет готовить удар.

– В теории кто-то из вашего угла мог бы остановить бой, при условии, что там были два ваших ученика и тяжеловес Дмитрий Смоляков?

– Как правило мы это даже не обговариваем, так что не думаю, что они бы стали вмешиваться. Они знают, что в бою я отвечаю за себя, знаю, на что я иду. Понимаю, что судья заботился о моем здоровье, но, я туда иду драться, и значит я готов расплачиваться за свои ошибки.

– На первой минуте вам показалось, что вы пройдете его без проблем, на третьей минуте бой закончился. Между этими моментами была ситуация, чтобы вы почувствовали, что соперник не самый простой?

– Бой сам по себе не долгий был, поэтому тут последний эпизод оказался ключевым. Если бы он попал, и мы бы потом дрались минуты две, может что-то по-другому прошло бы. Но у нас все быстро закончилось. Что случилось бы, если бы судья не остановил бой, я точно говорить не хочу, мы этого никогда не узнаем, а получилось так, как получилось.

– До боя этот вопрос звучал бы странно, но вы же принципе смотрели, как дерется Бруно Силва?

– Когда я говорю, что недооценил его, я не беру ту подготовку, которая касалась тренировок. Я говорю именно про настрой на бой. Вот настрой был простым как раз. А подготовка прошла хорошо: смотрел бои его, какие нашел. Не спорю, в спаррингах мы не акцентировали внимание на том, как он работает, только отдельные эпизоды разбирали, но не слишком жестко.

– Но у Бруно Силвы с 2013 года было 12 побед и 1 поражение от очень опытного и крепкого Моиса Римбона. Почему вас это не беспокоило?

– Так я не говорю, что я к нему как-то плохо относился, я понимал, что опасный, но расслабился по ходу боя. Несколько раз попал, опустил руки, подумал, что на скорости смогу его перехватить, но пропустил удар и уже не смог собраться.

– Нет ощущения, что в категории до 84 кг люди становятся все более крупными и гоняют все больше веса.

– Для меня это не что-то новое, просто надо было тактику подбирать, а не рубиться с ним в стойке. Наоборот, дать ему поработать. Вот как раз как Моис Римбон с ним работал, в таком ключе (на видео единственное поражение Силвы за последние шесть лет. – «Матч ТВ»).

– Уверены, что в реванше вы не будете зарубаться, а сможете заставить себя выиграть бой например за счет переводов и контроля? То есть зрителям будет скучно, но вы выиграете.

– Можно выиграть и в стойке, просто провести бой по-другому, более грамотно: держать руки, не бежать вперед, больше работать по корпусу. Я скорее работал от ситуации, от эпизода и все.

– В боксе Василий Ломаченко один раз предлагал добавить гонорар своему сопернику из собственных средств, только, чтобы тот принял бой.

– Я готов также сделать. Готов даже полностью свой гонорар отдать за реванш. Но я понимаю, что он может мне его и не дать и не смогу его в этом обвинять. Его звездный час – подготовился, вышел собранным и сделал свое дело лучше меня.

– Вы предложили реванш через две недели – сейчас понимаете, что это на эмоциях?

– Нет, это не было на эмоциях, я же знаю себя и понимаю, что там произошло, почему это произошло и как я себя чувствую. Мне казалось, что я бы и в этот же день мог бы провести еще один поединок.

– Если реванш будет срываться, может ли этот бой стать последним в 84 кг. Особенно при условии, что в Bellator как раз в 77 кг сейчас есть Пол Дэйли, Майкл Пейдж и Рори Макдональд.

– В Bellator другая ситуация и о ней скоро все узнают. В 77 кг я думаю, что смогу выступать только в UFC или в другой организации.

– 9 из 10 человек вам бы посоветовали взять отпуск, переключиться и отдохнуть одну или две недели. Но вы обычно так не делаете. Как будет сейчас?

– Как я обычно не делаю, так и будет. На самом деле я хотел съездить на Алтай, восстановиться. Но для этого он должен был закончиться с другим результатом. Сейчас, я считаю, что я не заслужил этот отпуск и мне надо только работать, работать и работать.

– И в следующий раз вы придете в зал…

– У нас в зале работа начинается с понедельника.

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Фото: vk.com/m1_mixfight (M-1 Global)