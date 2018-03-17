Победитель братьев Емельяненко из клуба «Ахмат» дерется с лучшим тяжеловесом России. Подробности

Александр Волков и Фабрисиу Вердум дерутся в Лондоне, и написать этот текст с другим заголовком было бы непростительно. Маршрут боя построен на «Матч ТВ».

Бой состоится в ночь с 17-го на 18-е марта в Лондоне на UFC Fight Night 127



Фабрисиу Вердуму 40 лет, у него 23 победы, 7 поражений и 1 ничья



Александру Волкову 29 лет, у него 29 побед и 6 поражений



«Академия Винер Беринг» в Порту-Алегри. Фабрисиу Вердум пришел сюда в 20 лет.

История известная – Фабрисиу встречался с девушкой, ее звали Лучиана. Вердум занимался капоэйрой, бывший бойфренд Лучианы ходил на бразильское джиу-джитсу. Дальше версии разнятся. Самая популярная, будто бывший парень Лучианы по имени Маркиньос предложил Вердуму побороться по правилам бразильского джиу-джитсу и Фабрисиу согласился. Другая – Фабрисиу был старше на три года, выше на 15 см и тяжелее Маркиньоса на 15 кг. Увлечение парня джиу-джитсу веселило его, и Вердум сам призывал Маркиньоса показать, кого и чему учат. У финала этой истории уже нет двух версий: Маркиньос показал, что такое бразильское джиу-джитсу, и задушил Вердума треугольником.

Пройдет 12 лет, и этим же приемом Вердум одержит историческую победу в смешанных единоборствах. На турнире в Сан-Хосе он за 69 секунд заставит сдаться Федора Емельяненко. А в день схватки с Маркиньосом (и это тоже подтвердили все свидетели) Вердум сразу же, как только пришел в себя, пообещал изучить бразильское джиу-джитсу и отправился в «Академию Винер Беринг».



Стадион «Висенте Кальдерон» в центре Мадрида. Однажды Фабрисиу встретил здесь тренирующихся дзюдоистов и присоединился к ним, потому что бразильского джиу-джитсу в испанской столице не преподавали. Переехать в Мадрид пришлось вместе с мамой. Селиа Мария Сильвейра довольно рано развелась с Верлу Вердумом, но, несмотря на это, судьба Фабрисиу Вердума не похожа на стандартный сценарий жизни бразильского бойца ММА. Мама Вердума работала в компании Iveco, занимающейся производством автомобилей. В какой-то момент ее перевели из Бразилии в Испанию. Со временем младший сын стал к ней приезжать.

Вердум вспоминает, что в Мадриде он не хотел жить на деньги матери, а работа инструктором по бразильскому джиу-джитсу не приносила заработка. На некоторые тренировки Вердума приходил один человек. Разумеется, друг.

Будущий чемпион UFC работал маляром, строителем и разнорабочим. В начале нулевых Вердум прошел путь от инструктора до одного из топовых атлетов в бразильском джиу-джитсу и начал выступать в ММА.

Город Москва, Ленинский проспект, Александр Волков учится в школе №53, ходит на карате и в музыкальную школу. Чуть позже он поступит в физико-математический лицей, будет ездить в Королев на выставки экспериментальных моделей, писать научные работы на школьном уровне и посещать театральный кружок. В районе метро «Университет» у него попробуют отобрать телефон. Не получится.

Примерно в эти же годы Вердум начнет выступать в ММА. Свой первый бой он проведет в местечеке Хай-Уиком, 50 км на Запад от центра Лондона. Первый соперник – грузин Тенгиз Тедорадзе. В общем, в карьере Вердума нетипичным получился не только исход поединка с Федором Емельяненко, но и почти все остальное. После боев в Англии и Марокко Вердум дебютировал в Бразилии, победил будущего бойца UFC Габриэля Гонзагу и заработал четыре тысячи долларов (две за выход и столько же за победу).

Где-то там вдалеке детский лагерь «Радуга» в Белгородской области. Менеджер Александра Волкова договорился, чтобы парня приняли на сбор в команду Федора Емельяненко. Александр без особого удовольствия вспоминает, как 20-летним каратистом он попал на тренировки к самбистам, почти не спарринговал с Федором и немножко скучал по Москве. Незадолго до этого Вердум как раз усиленно дрался с людьми из команды Федора: поймал на треугольник Романа Зенцова, потом в плотном бою проиграл Сергею Харитонову, а в 2006-м задушил Александра Емельяненко. Это случилось вот здесь, на турнире в Роттердаме.

В этом же городе свой последний бой перед встречей с Вердумом провел Волков, но когда Вердум душил Емельяненко-младшего, Александр был первокурсником МГТУ им. Баумана.

В 2009-м Волков дебютировал в ММА, а Вердум начал лучший период своей карьеры. С 2009-го по 2015-й он выиграл 9 боев и проиграл только один. В это время Вердум победил Федора Емельяненко, а потом чемпиона UFC Кейна Веласкеза. В каждом из боев на него давали коэффициент около четырех.





В 2013-м Вердум проведет несколько дней в гостинице в районе метро «Международная». Вместе с Ренато Собралом он приедет в Россию с семинаром и запомнится как необыкновенно веселый и простой человек из Бразилии, свободно говорящий на португальском, испанском и английском языках. Вообще Вердум знаком практически со всеми влиятельными людьми в российских ММА. Вадима Финкельштейна (глава М-1) он знает как менеджера Федора Емельяненко. На турниры Руслана Сулейманова «Легенда» и Fight Nights Камила Гаджиева Вердум приезжал уже в качестве почетного гостя. А с сентября 2015-го он официально представляет грозненский клуб «Ахмат». Это значит, что Вердум на неломанном русском произносит «Ахмат - сила» и периодически оказывается за рулем своего «Мерседеса».

На это редко обращают внимание, но Александр Волков - пока один из немногих бойцов топ-уровня из столицы России. Юг Москвы, стадион «Труд» на Варшавском шоссе. В этом месте расположен зал Strela и в последние несколько месяцев тут чаще всего думали о том, как можно одолеть Фабрисиу Вердума. Это крайне тяжело сделать. За последние десять лет Вердума убедительно побеждали только дважды, но это делали люди с тяжелейшими ударами: Джуниор Дос Сантос и Стипе Миочич (оба впоследствии чемпионы UFC). Волков не бьет настолько мощно.

Два раза Вердум проигрывал в довольно нудных перестрелках с Алистером Оверимом, но после каждого из этих боев бразилец становился еще опаснее в стойке. Стиль Вердума чем-то напоминает стиль Тони Фергюсона, будущего соперника Хабиба Нурмагомедова. Вердум пробивает большое количество ударов, но не вкладывается в них. Такой режим энергосбережения дает возможность не уставать и просто разбивать лицо соперника, не переживая о нокауте. А экспертный уровень джиу-джитсу позволяет не бояться переводов в партер.

Зал Фабрисиу Вердума в Хантингтон-Бич. Вообще Фабрисиу путешествующий боец, он побеждал в Сайтаме, Мехико, Манаусе и Лас-Вегасе. Сейчас это будет его пятый бой в Англии. Для Волкова бой в Англии - лучшее время и место, чтобы все вышерассказанное окончательно стало прошлым. «Все, кого я бью, сразу же начинают считаться мешками», - со смехом жалуется Александр на то, что в нем до сих пор не видят бойца топ-уровня.

Волков может взять этот бой характером и энергией. Ему 29 лет, он целеустремленный, в каждом из трех выигранных боев в UFC ему надо было терпеть, и для дипломированного инженера это получалось даже слишком хорошо. «Он знает, что все время в октагоне со мной ему придется получать удары в ответ, и я точно не упаду от первого попадания», - говорил Волков об одном из возможных соперников.

Последний нокаут в исполнении Вердума случился после удара коленом, но тогда был нокаутирован 177-сантиметровый Марк Хант, а сейчас придется тянуться к двухметровому Волкову. И это не очень удобно. Джиу-джитсу Вердума опасно, но бразилец не очень хорошо переводит в партер, а Волков практически всю карьеру работает над защитой от переводов и прогрессирует в этом.

И если он не даст себя перевести в партер, то почему 29-летний Александр Волков должен проиграть 40 летнему Фабрисиу Вердуму в обмене ударами?

Так выглядит «О2 Арена» в Лондоне. Здесь дадут ответ на этот вопрос.

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