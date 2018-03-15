Как Волков готовится к Вердуму. Тренер – про допинг-тесты, визу в США и съемки в кино

Российский тяжеловес Александр Волков станет участником главного боя на UFC Fight Night 127, где его оппонентом будет бразилец Фабрисиу Вердум. Соперников такого уровня у Волкова еще не было.

На UFC Fight Night 127 в углу Александра Волкова будет тренер Тарас Кияшко. С ним он выиграл титул чемпиона Bellator, потом стал чемпионом М-1, сейчас Волков и Кияшко совместными усилиями ведут серию из трех побед в UFC и, возможно, находятся в двух победах от чемпионского пояса. Расстроить каждого из них попытается человек, который нанес первое легитимное поражение Федору Емельяненко, потом задушил чемпиона UFC Кейна Веласкеса, а совсем недавно получил «Мерседес» от российского клуба «Ахмат». Да, Фабрисиу Вердум представляет клуб из Грозного.

– В конце декабря ходили слухи, что следующим соперником Волкова будет или Вердум, или Кейн Веласкез. Официально о бое с Вердумом было объявлено только 1 февраля, то есть за 45 дней до турнира.

– Мы поняли, что будет Вердум, где-то за несколько недель до официального объявления. Что это не Веласкез, стало понятно из его интервью – он сказал, что хочет вернуться в октагон на том же турнире, где Кормье будет драться с Миочичем (UFC 226, 7 июля. – «Матч ТВ»). Плюс у нас была своя информация, что Кейн еще не готов к боям после операции. Он отпал, Дос Сантос получил дисквалификацию, остался только Фабрисиу.

Конечно, всегда хочется чуть больше времени под серьезного соперника, но мы планировали подраться или в декабре, или в конце марта, а со стороны UFC было много предложений на февраль. Отказываться не хотелось, и мы согласились на март.

– У Волкова второй бой подряд в Европе, он не попал в список бойцов, которые не могут получить визу в США?

– Нет, у Саши есть рабочая виза, но в Европе выступать комфортнее, не нужно никуда ехать, чтобы пройти акклиматизацию, готовиться можно в нашем зале в Москве. Что касается времени – бой начнется где-то в районе двух часов ночи по Москве, поэтому, когда прилетим в Англию (вылет у нас во вторник в 16:50) и будем подводиться, делать по одной тренировке в день, мы постараемся тренироваться в максимально позднее время, чтобы организм привык и к этому.

– Из 45 дней, которые были у вас на подготовку, осталось 4. По ощущениям – этого оказалось достаточно?

– Всегда кажется, что времени не хватает, но Саша и до официального объявления не переставал тренироваться, мы работали и ждали конкретики по сопернику.

– Вердум в своем последнем бою дрался с Марчином Тыбурой пять раундов – можно ли считать это идеальным боем, чтобы его изучить?

– Мы сами, кстати, три раза могли подраться с Тыбурой. В принципе у Вердума много боев, и было что посмотреть и из чего повыбирать. Плюс к нам приехал Кенни Джонсон, тренер по борьбе из США, который когда-то готовил Вердума. Сам Саша четыре года назад спарринговал с Фабрисиу, когда тот готовился драться с Трэвисом Брауном. Саша помогал, потому что у них почти одинаковый рост с Трэвисом. Как раз Кенни Джонсон сказал, что лучший бой Фабрисиу был именно с Брауном, он в нем раскрылся как ударник. Информации много, примерно понятно, что он делает и что может делать. Мы смотрели его бои, пять последних – по нескольку раз, пробовали уяснить, что он делает постоянно, как действует возле клетки.

(слева направо: Тарас Кияшко, Александр Волков, Иван Банников (менеджер), Кенни Джонсон)

– Бой с Брауном Вердум начал с того, что просто разбежался и ударил противника ногой в прыжке в голову. И попал. Был ли у Волкова хоть один спарринг, который начинался так же?

– Мне кажется, на Сашу точно не стоит вот так бежать с открытым забралом.

– А если тренер Трэвиса Брауна думал о том же?

– Понимаете, одно из сильных качеств Фабрисиу - он настолько уверен в себе в партере, что не боится пробовать различные вещи в стойке и оказаться на земле. Сейчас вообще часто побеждают ребята, которые способны чем-то удивить.

– Но к этому удару Александр готов?

– Думаю, Саша его обязательно увидит и еще и навстречу что-то выкинет.

– Вердум дрался с четырьмя россиянами – консультировались ли вы с кем-то из них?

– В понедельник звонил Сергей Харитонов (выиграл у Вердума в 2005-м. – «Матч ТВ»), пожелал удачи. Посоветовал не расслабляться, но, опять же, Фабрисиу был чемпионом UFC, находился на виду, мы с ним спарринговали. То есть каких-то секретов у него нет. За ним опыт, хитрость, он постоянно делает кучу обманных действий, так что надо просто рассчитывать на свои сильные стороны.

– Вердум очень хорошо просчитывает соперников: с Федором имитировал нокдаун, с Веласкезом – лучше подготовился к высокогорью и вымотал. Думали ли вы о том, в чем он будет искать слабые места Волкова?

– Ну, смотрите, он за несколько дней до боя дает интервью, где прямым текстом говорит, что Александр силен в стойке и вроде как слаб в партере. Отсюда мы должны сделать вывод, что он попытается затянуть Александра вниз. Или же, наоборот, Фабрисиу публично делает такое заявление в расчете, что мы его прочтем, значит, сам он, возможно, как раз попробует хорошо начать в стойке. В общем, Саше стоит оставаться внимательным и сконцентрированным.

– Удалось найти спарринг-партнеров?

– В этот раз Саше помогали Максим Гришин, Евгений Ерохин, Владимр Дайнеко, специально звали на спарринги высоких кикбоксеров и работали с ними. В последние дни у нас готовился Дмитрий Сосновский со своей командой (Сосновский в Лондоне должен будет провести свой первый бой в UFC. – «Матч ТВ»).

– Как часто Александра тестировала USADA после боя со Штруве?

– Примерно месяц назад приезжали в наш зал утром, взяли кровь и мочу. Думаю, в следующий раз возьмут уже там, перед боем или после.

– Саша говорил, что он тренируется по методике профессора Виктора Селуянова (ушел из жизни в июле 2017-го. – «Матч ТВ»). Устраивает ли она вас при условии, что вам надо готовиться на пять раундов.

– Все, что связано с набором физических кондиций, мы делаем по методике Селуянова. Обычно эти тренировки проходят в вечернее время. Нас ведет Василий Волков (тренер по физподготовке), ребята раз или два в месяц проходят тестирование, и, отталкиваясь от этих показателей, под них составляют программу. В общих чертах – начинается все с работы на силу, потом по мере приближения боя идет выносливость и уже ближе к бою – увеличение скоростных качеств и скоростной выносливости.

– Просто пример – когда в последний раз Александр Волков брал в руки штангу и какие это были упражнения?

– Тяга или присед, относительно недавно. Классику никто не отменял и не запрещал, это одни из самых рабочих упражнений, и раз в семь дней он старается делать такую тренировку даже за неделю-две до боя.

– У Вердума очень мощное джиу-джитсу, но в последние 4-5 лет он сильно подтянул тайский бокс. В подготовке Волкова количественно было больше ударной техники или борьбы?

– У нас практически поровну получилось. Два раза в неделю он боролся по бразильскому джиу-джитсу, два раза в неделю – грепплинг. И остальное время тренировки по ударной технике, спарринги и силовая работа.

(бой, в котором Вердум стал чемпионом UFC)

– Вы участвовали в фильмах «Левиафан» и «Притяжение» как каскадер, играли эпизодические роли в сериалах. Сейчас у вас несколько учеников дерется в российских промоушенах, а Александр Волков проводит четвертый бой за 16 месяцев в UFC. Много приходится отказывать?

– Пока каких-то больших предложений не было, но я ожидаю, что скоро должны будут снимать вторую часть «Притяжения», хотелось бы поучаствовать. С другой стороны, как только мы узнаем, что скоро бой, все кино уходит на второй план. Обычно я соглашаюсь на работу, если у Саши только-только прошел турнир и у нас есть месяц-два до объявления следующего. Но сейчас в команде много ребят, и уже не то что в кино посниматься, а отдохнуть не получается. Агентам говорю, что на эпизод, на один-два съемочных дня я готов.

– Что такое быть каскадером в «Левиафане»?

– Попал в этот фильм случайно, но, конечно, было интересно поработать в картине Звягинцева. Если смотрели, то там есть сцены, где гоняют на джипах, в одном из них я был водителем. И кроме этого, занимался постановкой драк – в фильме их было несколько.

Фото: FightTime