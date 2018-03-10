Чемпион мира из России защищает титул в США. В него почти не верят

Бой Сергея Липинца с Майки Гарсией за титул чемпиона IBF выглядит одним из самых предсказуемых в этом месяце. Букмекеры считают, что у чемпиона почти нет шансов защитить титул.

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Сергей Липинец - действующий чемпион мира по версии IBF в весовой категории до 63,5 кг. Майки Гарсия – претендент на титул. Их бой состоится рано утром в воскресенье, а пока популярные видеоблогеры записывают неблагоприятные для россиянина прогнозы. Еще хуже, что букмекеры дают на победу Липинца коэффициент от 8 до 9. При всем уважении к видеоблогерам впечатляют не цифры просмотров (автор Костя Чемпион – 306; «Бокс Аналитика» - 371!), а котировки: коэффициент 9 в боксе почти приговор, и тут надо просто дать несколько сравнений. В недавнем бою Яны Куницкой и Крис Жустино за титул чемпионки UFC шансы Куницкой оценивали выше. В бою Конора МакГрегора и Флойда Мейвезера по правилам бокса шансы Конора МакГрегора оценивали выше. Шансы «СКА-Хабаровск» сыграть вничью со «Спартаком» в Москве оценивают выше, и даже шансы Антона Шипулина выиграть спринтерскую гонку в Финляндии оценивали выше.

К тому моменту, когда Липинец перешел в профессиональный бокс из кикбоксинга, у Майки Гарсии уже была статистика 34 победы, 0 поражений. Он побеждал Орландо Салидо за год до того, как сам Салидо побеждал Василия Ломаченко. Владел титулом WBO и был боксером, который крайне редко заканчивал бои с помощью решения судей.

Липинец к моменту перехода в профи мог похвастаться участием в соревнованиях по кикбоксингу. Из интересного – дрался на турнире Fight Nights, когда промоушен еще проводил кикбоксерские бои. Участвовал во Всемирных играх боевых искусств в Санкт-Петербург и несколько раз встречался с Эдуардом Трояновским, причем как в боксе, так и в кикбоксинге. Забавно, что сейчас от Майки Гарсии Липинец будет защищать титул, как раз принадлежавший Трояновскому два года назад.

Еще забавнее вспомнить, как пояс перескакивал с талии на талию. Сначала Эдуарда Трояновского нокаутировал намибииец Джулиус Индонго и с плясками ходил по арене «Мегаспорт». Потом Индонго приехал в США и помог боксу впервые за много лет получить настоящего абсолютного чемпиона. Теренс Кроуфорд побил Индонго и собрал у себя все четыре пояса. Звание абсолютного чемпиона оказалось настольоко прибыльным и престижным, что Кроуфорд тут же объявил, что оставляет пояса и переходит в другую категорию. В итоге за титул IBF, ставший вакантным, дрались Сергей Липинец и японец Акихиро Кондо.

Возможна ли красивая история?

Одним из людей, курирующих Липинца в профессиональном боксе, является человек невероятного влияния и загадочности – Эл Хэймон. Причем Липинец оказался у Хэймона, став автором редкого достижения в России: он прервал контракт с компанией Андрея Рябинского «Мир бокса». Жена Сергея очень удачно, хоть и нечаянно, описала Хэймона в интервью: «Он говорит, что считает Сергея одним из своих самых перспективных бойцов и очень его любит. Но мы Эла никогда не видели».

Эла Хаймона действительно видело не так много людей, но это не мешает ему делать звезду из Деонтея Уайлдера, быть советником Флойда Мейвезера и помогать Адонису Стивенсону сохранять пояс чемпиона WBC. Бой Липинец – Гарсия меньше всего похож на попытку вырастить из россиянина суперзвезду. Куда сильнее это смахивает на стремление извлечь максимум прибыли из боксера с ограниченным потенциалом, организовав ему лучший из возможных боев. «Боксер с ограниченным потенциалом» - может прозвучать не очень хорошо, но тут просто надо смотреть последний поединок глазами промоутеров. Сергей провел очень тяжелый бой с японцем, который до этого проигрывал шесть раз и незадолго до встречи с Липинцом побеждал дебютанта и парня со статистикой 12-9.

Майки Гарсия, к сожалению, не японец Кондо. Перед боем с Липинцом он разобрал Эдриэна Бронера, показав, что бывает, когда в твоей семье почти все родственники занимались боксом на высоком уровне. Технике Гарсии Липинец может противопоставить качественный удар, настырный характер и работу с Бади МакГиртом, когда-то тренировавшим Артуро Гатти и Майка Тайсона.

Про характер, конечно, хотелось бы написать больше красивого, но как раз перед этим боем мы решили изучить, как часто россияне побеждали в статусе андердогов по букмекерским котировкам. И обнаружили очень бледную статистику. Из наиболее запомнившегося можно выделить нокаут Заба Джуды в исполнении Кости Цзю (на Цзю давали коэффициент три). Было разбитое Денисом Лебедевым лицо Энцо Маккаринелли (два с небольшим на Лебедева). Руслан Проводников почти выиграл бой у Тимоти Брэдли и отправил того в больницу (на Проводникова давали - 5).

В остальном прослеживается тенденция, которая убивает бокс в последние 10-15 лет, когда титульный поединок труднее получить, чем выиграть. Зато теперь, если в воскресенье утром вы будете читать классику в новостях спорта: «боксер из России защитил титул чемпиона мира», просто знайте, эта победа была чуть более неожиданной, чем в олимпийском турнире по хоккею.

Фото: Al Bello / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru