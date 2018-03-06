Лучший боксер мира провалил допинг-тест. До боя с Головкиным оставалось 60 дней

В пробах Сауля Альвареса (№1 в рейтинге p4p сайта boxrec.com) обнаружен кленбутерол.

Как это было

Бой Геннадия Головкина с Саулем Альваресом был запланирован на 5 мая и должен был состояться в T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Оба боксера начали подготовку – их предыдущий поединок закончился довольно неоднозначной ничьей, и в повторном бою наконец-то должен был определиться владелец четырех чемпионских поясов (IBO, IBF, WBA и WBC в категории до 72,5 кг). Боле того, этот бой практически наверняка делал бы победителя лучшим боксером мира вне зависимости от весовых категорий. Сейчас в списке лучших боксеров мира, по версии boxrec.com, Альварес занимает первое место, Головкин – четвертое. Журнал The Ring наоборот считает лучшим Головкина, а Альвареса – пятым.

5 марта представители Сауля Альвареса и сам боксер были уведомлены, что в допинг-пробе мексиканца были обнаружены следы кленбутерола, анаболического стероида, запрещенного в 1992 году. Представители лаборатории, проводившей исследования пробы Альвареса, уже уведомили, что количество вещества в пробах именно такое, какое может быть при попадании препарата в организм вместе с мясом животного.

Если написать в поисковике «кленбутерол Мексика», вы очень быстро узнаете, что там этот препарат добавляется в корм для скота. Смущает правда, что первая ссылка все-таки несет в себе иное содержание и звучит так: «легален ли кленбутерол из мексиканских интернет-аптек».

С чем его едят

Забавно, но ровно два года назад, пятого марта, в Грозном прошел другой боксерский поединок, также закончившийся словом кленбутерол. Лукас Браун победил Руслана Чагаева, а потом сдал положительный допинг-тест на препарат. Врач Эдуард Безуглов занимался организацией тестирования на том поединке и дал интервью «Матч ТВ». Вспомнить из него нужно следующее:

«Давно известный препарат, обладающий анаболическим эффектом и ускоряющий жиросжигание. Схемы его применения различны и давно известны: как вариант, человек заканчивает курс чего-то более мощного за одну-две недели до боя и, чтобы сохранить мышечную ткань, идет на кленбутероле, который выводится более быстро, чем тот препарат, который применялся ранее. Обычно он выводится за несколько дней.

Сейчас начнется поиск оправданий, но обычно они сводятся к двум версиям попадания в организм: или сироп от кашля, или его нахождение в мясе. На второй вариант напирали адвокаты велогонщика Альберто Контадора, но у Контадора обнаружили микроскопические дозы, которые чисто теоретически могли попасть с мясом, а здесь совсем о другой дозировке идет речь. К тому же, Контадора все равно дисквалифицировали.

Грубый пример: боксер А готовится к бою с боксером Б. Боксер А понимает, что ему нужно делать ставку на массу и силу удара, на силу в принципе. Да, он будет уступать в технике, например. Садится на стероиды, за какое-то время до боя заканчивает, но мышечную массу надо поддерживать. Для этого может применяться в том числе кленбутерол – он позволяет поддержать массу и при этом очень хорошо сжигает жир.

Тем более мы же говорим не только о бое. Это и подготовка за 8-12 недель до него, где очень напряженный режим и важно не давать мышечной ткани разрушаться при тяжелых тренировках»

Что будет дальше

Самым сложным для объяснений всегда остаются последствия. В отличие от Лукаса Брауна, провалившего тест в Грозном, у Сауля Альвареса есть только одно отягчающее и несколько смягчающих обстоятельств.

К отягчающим можно отнести взвешивание: мексиканцу нужно показать на весах 72,5 кг. Большую часть карьеры Альварес вообще укладывался в 69 кг и только для боя с Головкиным согласился подняться на категорию выше. Правда его всегда считали достаточно крупным для средневеса и сразу несколько источников отмечали, что между боями Альварес весит около 80 кг.

Важное отличие от Брауна есть и в том, что Сауль Альварес участвовал в программе WBC, которая подразумевает случайные допинг-тесты. И в общем сдать положительный тест впервые за 52 профессиональных боя на стероид, запрещенный 25 лет назад, для одного из самых высокооплачиваемых боксеров современности выглядит немного нелогичным поступком.

Готовность, с которой глава лаборатории Даниэль Эйхнер (здорово, что именно он представлял интересы Деонтея Уайлдера в суде против Александра Поветкина, утверждая, что Поветкин принимал мельдоний уже после запрета) сообщил, что кленбутерол мог попасть в организм Альвареса с мясом животного, должна обнадеживать, но ситуация в любом случае будет показательной. Минимальная дисквалификация при положительном допинг-тесте обычно составляет полгода, а это значит, что поединок с Головкиным в мае придется переносить, если Альварес не будет полностью оправдан.

Но Сауль один из самых популярных и прибыльных боксеров в США, платную трансляцию боя с Головкиным в прошлый раз купили 1,3 миллиона телезрителей, а кленбутерол в Мексике действительно используют для получения более мясистых коров. Альварес уже сообщил, что готов прервать тренировочный лагерь и приехать в США для всех необходимых процедур. А для представителей Головкина настаивать на переносе не совсем удобно: в августе боксеру из Казахстана исполнится 36 лет.

Фото: Al Bello / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com