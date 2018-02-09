Дичь дня: инстаграм пойманного на допинге бойца UFC

Он проиграл Конору Макгрегору, провалил допинг-тест и публикует фото убитых животных.

Чеду Мендесу 32 года, у него 17 побед и 4 поражения в ММА, и он не выходил в клетку с декабря 2015 года: 17 мая 2016-го внесоревновательный тест Мендеса дал положительный результат на гормон роста. Боец потом объяснял, что страдает псориазом – и пробовал какой-то крем для кожи, который мог стимулировать выработку гормона роста. Но отскочить не получилось, и Мендес получил два года дисквалификации.

Срок отстранения истечет в июне 2018 года. А пока Мендес с увлечением ведет инстаграм, в котором регулярно погибают животные.

Чед говорит, что для него охота – возможность получения чистейшего протеина.

Один из комментариев к этому фото в инстаграме оставлен на русском: «Собери оленя».

Чед говорит, что ему нравится знать, как выглядела еда до того, как попасть в тарелку.

Но, глядя на эти фото, сложно отделать от ощущения, что Чеду доставляет искреннюю радость процесс превращения живого в мертвое.

Некоторые виды охоты Мендес называет физически выматывающими. Например, чтобы убить это животное, бойцу пришлось пройти около 25 километров с мешком на плечах весом около 30 кг.

Но не надо думать, что он убивает только беззащитных. Любой зоолог вам подтвердит, что аллигатор таких размеров запросто убьет взрослого мужчину. Это видео намекает, что до того как взвалить себе крокодила на плечи, Чед предусмотрительно выпустил ему в голову две стрелы из лука.

Спортивный психолог Елизавета Кожевникова называет охоту «садизмом в легкой форме» и способом «слива скопившейся злости».

«Охота – сублимат борьбы. Несложно смоделировать мотивацию человека, который убивает животных. В основе подавленная агрессия, которую человек не может себе позволить или не умеет выразить другими способами. Очевидно, поэтому появились и единоборства в качестве спортивного профиля.

Лишенный из-за дисквалификации регулярной подпитки самолюбия в виде публичной спортивной карьеры атлет питает его демонстрацией трофеев», - говорит психолог.

С этим можно было бы поспорить, но летом 2015 года Мендес проигрывает Конору МакГрегору в бою за временный титул чемпиона UFC, а в декабре улетает в нокаут от Фрэнки Эдгара:

2016 год Чед Мендес начнет с этого фото:

Через две недели после уведомления о допинговой дисквалификации появится вот такой кадр:

Срок Мендеса закончится 10 июня этого года. Сотни уток, оленей и аллигаторов вздохнут спокойно, а вы будете ждать его возвращения в клетку. Ведь это одно из немногих мест, где охотник сам может стать чьей-то добычей.

«В момент поражения атлет переживает состояние человека, к виску которого приставлен ствол». Что нужно знать о психологии спортсменов

Фото: instagram.com/chadmendes/