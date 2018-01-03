Российский боец задушил соперника, и это может стать «Приемом года» в UFC. Видео есть

В официальном Instagram-аккаунте UFC запущено голосование в номинации «Самый эффектный прием 2017 года». Кажется, это первый случай, когда в голосовании участвует россиянин.

Это случилось в самом начале года, когда Алексей Олейник задушил Виктора Пешту. Самое главное здесь позиция: Пешта сидел сверху на Олейнике, и в теории позиция россиянина была наименее выгодной для любой попытки атаки. Тем не менее Олейник сумел выиграть поединок именно в тот момент. Российский боец притянул соперника к себе, зафиксировал шею, а второй рукой оказал воздействие на кадык.

«Матч ТВ» разговаривал с Алексеем всего через несколько часов после той победы.

— У меня этот прием был одной из заготовок к бою. Я дал ему выйти в хорошее для него положение, но из-за этого он расслабился на некоторое время, позволил мне затянуть петлю и выйти на прием.

Там важно, чтобы мы оказались прижатыми друг к другу и мои руки были поверх его рук. Если это выполняется, прием можно делать независимо от того, где мы находимся: в стойке, на коленях, в партере. Есть одно важное движение: если кулак переходит линию подбородка, то этот прием получится. Когда мы упали в первый раз, кулак не прошел за подбородок, прием не получился. Во второй раз костяшки кулака перешли за подбородок, и я понял, что ему будет трудно уйти.

Я этот прием пробовал в боях с Джеффом Монсоном и Мирко Филиповичем, но они профессионалы, даже на видео видно, как они уходили. Пешта или не понял, как уйти, или не поверил, что проиграет.

— Как часто это проходит на тренировках?

— Раньше проходило очень часто, сейчас — периодически. Я тренируюсь в American Top Team, там очень серьезные бойцы, но даже там получалось его делать, причем довольно серьезным ребятам, из топ-5 рейтинга UFC.

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Фото: Christian Petersen/Getty Images