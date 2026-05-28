Дмитрий Бивол: «Обо мне много кто нелестно высказывается. Я бы хотел провести трилогию, чтобы завершить историю с Бетербиевым»

Дмитрий Бивол признается, что его команда пока не видит реальной возможности для проведения третьего боя с Артуром Бетербиевым.

Обладатель чемпионских титулов в полутяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Бивол 30 мая в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions встретится с обязательным претендентом по версии IBF немцем Михаэлем Айфертом. Бивол впервые с декабря 2021 года будет боксировать в России.

В октябре 2024 года Дмитрий в Эр-Рияде встречался с соотечественником Артуром Бетербиевым и большинством решений судей уступил в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. В феврале 2025 года Бивол в столице Саудовской Аравии взял реванш, завоевав все титулы в дивизионе. Чуть позднее россиянин отказался от чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Если про противостояние с Айфертом было много сказано во время публичных мероприятий в преддверии боя, то корреспондент «Матч ТВ» в эксклюзивном интервью задал Дмитрию Биволу вопросы про трилогию с Бетербиевым и возможную встречу с действующим чемпионом WBC в полутяжелом весе американцем Дэвидом Бенавидесом.

«Не слежу за боями в других весах»

— Дмитрий, согласитесь, вы давно не давали такое количество интервью на русском языке во время недели перед боем.

— Наверное, да. И это даже приятнее. Мне не приходится в голове переводить свои мысли. Возможно, даже легче.

— Очень многими ваш бой в России воспринимается как «вау-событие».

— Если честно, стараюсь воспринимать это как очередной бой, не выходить за рамки обыденного. Если так посмотреть, то мои последние бои тоже были «вау». В рамках больших шоу за границей. Но и RCC умеют делать отличные турниры. Так что стараюсь относиться к этому поединку так же, как и к предыдущим боям.

— На портале BoxRec оценивают еще и статус боев. Ваш поединок с Айфертом имеет две звезды из пяти возможных. В последний раз этот портал оценивал ваш бой таким образом в 2019 году, когда вы проводили поединок с Ленином Кастильо из Доминиканской Республики.

— Честно говоря, я не знал о такой практике. Знал, что боксеров оценивают с помощью звезд. А что касается событий — не слышал. Я захожу на BoxRec не ради оценки статусности, а больше для того, чтобы посмотреть, кто и как отбоксировал. Вот для этого я им пользуюсь.

— Также вы входите в топ-10 рейтинга The Ring вне зависимости от весовых категорий. Включили ли бы сами себя в этот список?

— А какие еще есть кандидатуры? И я говорю к тому, что не слежу за боями в других весах. Но в своем весе я бы себя точно включил. А в других… Повторюсь, не слежу. Например, есть много классных легковесов, которые, возможно, лучше меня и проводят значимые бои. Я просто не смотрю за ними. Обычно слежу за своим дивизионом, за поединками в тяжелом весе, а также за первым тяжелым весом. Хотя за последние пять лет я, наверное, не смотрел ни одного полного боя в «крузерах».

— То есть вы не смотрели поединок Дэвида Бенавидеса и Хильберто Рамиреса?

— Не смотрел. Только короткие и красивые нарезки. А так мне нравится Теренс Кроуфорд, Джервонта Дэвис. Мне тяжело определить свое место в подобном рейтинге, это должен делать профессионал в боксе, который следит за всеми боями.

— Но в полутяжелом весе вы бы поставили себя на первое место?

— Да, потому что я знаю этот дивизион.

«Почему-то реальной возможности для трилогии с Артуром не возникает»

— Бой с Айфертом воспринимается как промежуточный. Уже и ваш промоутер Эдди Хирн дает публичные комментарии о вашем потенциальном бое с Бенавидесом.

— Всегда же интересно, кто следующий и что дальше. Тут вопрос отношения спортсмена. Я к этому отношусь спокойно и стараюсь не думать, что там будет дальше. У меня есть Айферт и я не собираюсь заглядывать ему за спину. Да, есть туманные планы и желания. Но я фокусируюсь на Айферте. Поэтому у боксера и есть команда, включая менеджера и промоутера, которые, помимо участия в подготовке к конкретному бою, заглядывают вперед, ведут какие-то переговоры, чтобы двигаться дальше. Плюс зрителям интересно, что дальше.

— Благодаря двум феноменальным боям ваша фамилия часто встречается рядом с Артуром Бетербиевым. Вы хотите провести трилогию? Считаете ли, что она когда-то состоится?

— Она вполне реальна. Я говорил, что хотел отбоксировать и закрыть этот вопрос. Но почему-то реальной возможности не возникает, предложения, которое бы удовлетворило всю нашу команду. Речь идет не о моих профессиональных амбициях, а точнее бы сказал — личных. А именно холодный расчет команды. Пока я этого не вижу. Но возможности где-то мелькают, они где-то рядом. Просто нужно быть терпеливее в этом.

— Бетербиеву 41 год.

— Ну это же не моя проблема. Мне 35, а будет 36 лет (в декабре).

— Бетербиев в недавнем интервью «Матч ТВ» не совсем лестно о вас высказался, заявив, что вы не сдержали свое слово.

— Про меня много кто нелестно высказывался. Если я буду обращать внимание на тех, кто что-то про меня говорит, то у меня не останется времени в жизни на самого себя. Я стараюсь не обращать на это внимания. И Бенавидес много чего говорил. И Рамирес… Соперники часто про меня говорили разное.

«Бой с Бенавидесом интересен не из-за поясов»

— Кстати, высказываниях Бенавидеса в ваш адрес похожи на настоящие американские горки — сначала он говорит, что легко с вами разбирался на спаррингах, а потом называет вас одним из сильнейших и изъявляет желание с вами боксировать.

— Вот поэтому я и стараюсь не обращать внимания на слова соперников. Это все манипуляция. Именно так я это и воспринимаю, как манипуляцию, чтобы меня задеть и чтобы я что-то ответил, чтобы вывести меня из себя. Вот Бенавидес: он то лестно высказывается, то наоборот. Что поделать, мне его не исправить. В этом и есть какая-то изюминка нашего вида спорта, что можно раскручивать поединки за счет высказываний.

— Помните свои спарринги с Бенавидесом?

— Если честно, плохо. Это одни из многочисленных спаррингов, ничего особенного в них не произошло. Были хорошие моменты у меня, были хорошие моменты у Бенавидеса. Но эти спарринги не были какими-то особенными. Больше запомнились спарринги с Рамиресом, когда мы с ним по 10 раундов работали на протяжении нескольких тренировочных лагерей. С Бенавидесом мы работали несколько раз, может быть, по шесть раундов.

— Бой с Бенавидесом вам интересен из-за наличия у американца титула WBC или больше из-за имени соперника?

— Пояса в полутяжелом весе уже не сильно в приоритете. Конечно, хотелось бы их сохранять, но я их однажды уже завоевал. Поэтому больше интересны титулы в другом весе. Что касается боя с Бенавидесом, то он интересен с точки зрения охвата, на Западе многие хотят увидеть это противостояние.

— Профессиональный бокс — это не только про спорт, но и про бизнес и коммерцию…

— Спустя годы, работая с промоутерами, я понял, что есть коммерческая составляющая. Если спортсменом движут амбиции, то для команды это прежде всего бизнес.

— Продолжу свою мысль. Возможно, с коммерческой точки зрения бой с Бенавидесом был бы привлекательнее трилогии с Бетербиевым. К слову, в интервью Артуру был задан тот же вопрос.

— Не знаю. Может быть. Но пока что не было каких-то конкретных обсуждений. На бумаге мы не доходили до того, что конкретный бой будет интереснее другого.

— Если конкретно у вас спросят, какой вы хотите следующий бой — трилогию с Бетербиевым или поединок с Бенавидесом?

— Что будет проще организовать и что будет больше по масштабу. Этого бы и хотелось. Но я бы хотел завершить трилогию, чтобы наша история подошла к концу.

— Вспомните, какие последние поединки вы смотрели как зритель?

— Во время нашего лагеря в Анталье мы смотрели два вечера бокса, где боксировали наши одноклубники. Я посмотрел бои Шахрама Гиясова и Баходира Джалолова. Также мы захватили и другие бои, в том числе бой Александра Усика и Рико Верхувена. Необычный бой, кстати. Было видно, что Александру долго было тяжело подстроиться под Верхувена. И у зрителя остался вопрос: а что если бы не остановили поединок? Можем гадать до бесконечности, но ответ уже не узнаем. Также посмотрел бой Дэвида Морреля с Заком Челли, который в статусе андердога нокаутировал Морреля. Этот бой и поединок Усика заставляют тебя собраться еще сильнее.