Победа Гасанова и несостоявшийся главный бой Расулова: результаты ONE Fight Night 26

Шамиль Гасанов продолжил свое уверенное восхождение в полулегком весе, а главный бой вечера между Кристианом Ли и Алибегом Расуловым признан несостоявшимся. Турнир ONE Fight Night 26 в Бангкоке, на легендарном стадионе Люмпини, подарил зрителям как яркие победы, так и неожиданные разочарования.

Гасанов одерживает уверенную победу над Амиром

Четвертый номер рейтинга полулегкого веса Шамиль Кобра Гасанов (Россия) доказал свой класс, одержав уверенную победу над Халилем No Mercy Амиром (Турция). С самого начала боя Гасанов демонстрировал свое превосходство в грэпплинге. Он быстро перевел бой в партер, контролировал действия соперника и пытался завершить бой удушением сзади.

Во втором раунде доминирование Гасанова продолжилось, а в третьем Амир предпринял отчаянную попытку изменить ход поединка, пробивая колени и пытаясь провести удушение Дарса. Однако Гасанов грамотно защитился, завершив бой уверенной победой единогласным решением судей.

Для 29-летнего россиянина эта победа стала третьей подряд в организации ONE, улучшив его общий рекорд до 16-1.

Несостоявшийся главный бой вечера: Расулов vs Ли

Кристиан Ли и Алибег Расулов / Фото: © ONE Championship

В главном событии турнира фанаты с нетерпением ждали возвращения Кристиана Ли (Сингапур / США) после двухлетнего перерыва. Ему предстояло защищать титул чемпиона мира в легком весе против грозного претендента Алибега Расулова (Турция).

Однако их поединок был признан несостоявшимся. Во втором раунде, во время интенсивного обмена ударами, случайный тычок пальцем в глаз со стороны Ли, что сделала продолжение боя невозможным. Левый глаз Расулова практически полностью закрылся, и врачи остановили бой.

В послематчевом интервью Кристиан Ли выразил разочарование:

— Я чувствовал, что контролировал бой и был на пути к досрочной победе. Очень жаль, что он закончился таким образом.

Тем не менее Ли добавил, что открыт для реванша и надеется встретиться с Расуловым в начале 2025 года:

— Я готов снова выйти с ним в клетку. Я хочу завершить бой решающей победой.

Другие значимые бои турнира ONE Fight Night 26

Абате побеждает легендарного Шинью Аоки в дебютном бою

20-летний американский проспект Коул Лед Абате, выступающий в легком весе по правилам грэпплинга, впечатляюще дебютировал в ONE, заставив японскую легенду боевых искусств Синью Тобикан Джудан Аоки сдаться.

Абате с самого начала захватил инициативу, применив треугольник, но Аоки сумел защититься. Однако Абате мгновенно перешел к захвату ноги и после 2 минут и 25 секунд боя завершил его идеальным болевым приемом на пятку.

Эта эффектная победа принесла Абате бонус в размере 50 000 долларов США и улучшила его профессиональный рекорд до 32-3, включая 20 побед сабмишеном.

Макларен одерживает впечатляющую победу над Бруксом

Рис Молния Макларен, занимающий четвертую строчку в рейтинге наилегчайшего веса, укрепил свои позиции как претендента на титул и разрушил мечты Джарреда Бога-обезьяны Брукса о завоевании золота в двух дивизионах.

В первом раунде Брукс попытался взять спину Макларена, но австралиец успешно защитился и ответил комбинацией ударов, завершив ее мощным ударом коленом в прыжке. Второй раунд также прошел под контролем Макларена: он продолжал защищаться от попыток соперника в партере и доставлял проблемы точными хуками.

К третьему раунду Брукс был вынужден играть по правилам Макларена, и бой перешел в обмен ударами. Макларен нанес несколько мощных хуков справа, которые оставили порезы на лице Брукса, и едва не завершил бой удушением Дарса перед финальным гонгом.

После трех раундов судьи отдали победу Макларену раздельным решением, укрепив его шансы на титул чемпиона мира в наилегчайшем весе.

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