Артем Белах рассказал о победном возвращении, подготовке к бою и следующем оппоненте

В карде турнира ONE Fight Night 18 в Бангкоке Артем Белах (9-2) триумфально вернулся в ринг, выиграв у Энх-Оргыл Баатаркуу (10-2) из Монголии техническим нокаутом на отметке 4:55 второго раунда.

В карде турнира ONE Fight Night 18 в Бангкоке Артем Белах (9-2) триумфально вернулся в ринг, выиграв у Энх-Оргыл Баатаркуу (10-2) из Монголии техническим нокаутом на отметке 4:55 второго раунда.

В карде турнира ONE Fight Night 18 в Бангкоке Артем Белах (9-2) триумфально вернулся в ринг, выиграв у Энх-Оргыл Баатаркуу (10-2) из Монголии техническим нокаутом на отметке 4:55 второго раунда.

Об оппоненте Баатаркуу

— У меня был один из самых достойных оппонентов из моего дивизиона с отличными навыками борьбы и ударки, но удивить меня ему не удалось. Мы с командой полностью предугадали его действия, и я был готов, — приводит слова Белаха ONE. — Он оказался хорош в клинче и борьбе. Я дал ему возможность поработать со мной в этих направлениях и показал ему свое превосходство. Когда он это понял, то игра пошла по моим правилам.

О подготовке к бою на ONE Fight Night 18

— Я ни секунду не сомневался в победе и просто делал все по заготовленному плану. Мне следовало показать, что я превосхожу его даже в тех аспектах, где он силен — это такая отточенная стратегия, которая каждый раз надламывает моих оппонентов. Под каждого оппонента я отрабатываю необходимые для него навыки. В этом поединке это был борцовский клинч, который мы отлично проработали с моим тренером по борьбе Русланом Кумаховым. Мы соединили его борьбу и навыки в клинче, которые мне посчастливилось приобрести в работе с Денисом Войновым — крутым специалистом по муай-тай из Екатеринбурга. Сергей Хондожко на начальном этапе заложил в меня навыки работы на дистанции. В общем, отличная командная работа помогла мне продемонстрировать высокий уровень в этот вечер, и так получился очередной вирусный нокаут в моем исполнении.

О следующем бое и возможном оппоненте

— Я хотел бы вернуться в ринг в апреле на один из больших турниров. Моим следующим оппонентом будет либо Стефан Ломан, либо Джон Линекер. Это громкие имена и отличный шанс заявить о себе на весь мир. Я уже серьезно начинаю подготовку, хотя после прошлого поединка прошло всего три дня. После победы мотивация выросла в разы!

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