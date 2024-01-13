Россиянин Шамиль Гасанов победил О Хо Таэка в главном поединке ONE Fight Night 18

Российский боец Шамиль Гасанов победил представителя Южной Кореи О Хо Таэка в главном поединке турнира ONE Fight Night 18, который прошел в Бангкоке.

Бой по правилам MMA в полулегком весе ONE (70,3 кг) продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением.

— Я отравился перед боем. Очень себя плохо чувствую. Не знаю, что со мной. Я думал, что будет легко. Но мое тело перестало слушаться после первого раунда. На характере дрался, — сказал Гасанов в эфире «Матч ТВ».

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