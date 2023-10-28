Досрочная победа Мусаева над Отопом, жесткое побоище Тупиева и Йодпхупа — турнир ONE Friday Fights 38

После недельного перерыва крупнейшая в мире организация боевых искусств вернулась 27 октября на стадион Lumpinee с турниром ONE Friday Fights 38.

Турнир состоял из 11 боев по ММА и муай-тай, в которых приняли участие уже состоявшиеся звезды, а также начинающие спортсмены, претендующие на шестизначный контракт с организацией.

Мусаев побеждает Отопа нокаутом в первом раунде

Когда два лучших в Тайланде зала муай-тай отправляют своих бойцов выступать на стадион Lumpinee, то получается именно то, что и произошло в главном событии пятницы. Ильяс Мусаев из команды Team Mehdi Zatout встретился с Отопом Ор Кванмуангом из зала Sor Sommai в поединке по правилам муай-тай в легчайшем весе, и для завершения поединка им понадобилось чуть меньше полного раунда.

Отоп имел антропометрическое преимущество, но Мусаев смог быстро сократить дистанцию и нанес сопернику удар локтем, который немедленно вызвал кровь и обратный отсчет рефери, но который Отоп ответил. Но уже через несколько мгновений Мусаев ударом справа отправил своего соперника в угол ринга, заставив рефери остановить бой на отметке 2:59 первого раунда. Победа 21-летнего россиянина стала лишь десятой в его профессиональной карьере, а значит, впереди у него еще долгий и интересный путь в ONE.

Тупиев получил победу решением после трехраундового триллера с Йодпхупой

Стойкий Мавлуд Тупиев провел три напряженных раунда с популярным тайцем Йодпхупой Виманаиром и вышел из боя победителем по решению большинства судей.

Бой по правилам муай-тай в полутяжелом весе имел все признаки классического поединка: бурные размены, внезапные молниеносные атаки и даже нокдаун во втором раунде, когда Тупиев ударил Йодпхупу правым кулаком в подбородок. Однако 19-летний тайский ударник ответил на счет и продолжил борьбу. В концовке поединка Йодпхупая начал активно показывать сопротивление, и в итоге судьям пришлось принимать непростое решение.

Из трех судей двое отдали предпочтение Тупиеву, и он улучшил свой личный рекорд до 44-8.

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