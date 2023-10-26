Чемпион лиги ONE Анатолий Малыхин предсказал результат главного боя ONE Fight Night 16

Российский боец ММА Анатолий Малыхин (13-0) прокомментировал главный бой предстоящего турнира ONE Fight Night 16, где в главном поединке вечера встретятся чемпионы ONE в легчайшем весе (до 65.8 кг) британец Джонатан Хаггерти (муай-тай) и бразилец Фабрисио Андраде (ММА).

В этом поединке между Хаггерти и Андраде будет разыгран титул чемпиона мира по кикбоксингу в легчайшем весе ONE (65,8 кг). Турнир состоится на стадионе Люмпини в Бангкоке.

— Это будет бой двух чемпионов, а два чемпиона не могут показать скучный бой. Когда дерутся два чемпиона — это уже высшая лига, так что все должны смотреть этот бой и не моргать! — приводит слова Малыхина ONE.

Андраде и Малыхина, который продолжает удерживать пояса ONE в тяжелом и полутяжелом весе ММА, связывают дружеские отношения — они вместе тренировались в «Тайгер Муай Тай и ММА» на Пхукете, и оба готовятся к предстоящим боям под руководством ирландского тренера по боксу Джона Хатчинсона.

— На мой взгляд, решающее качество Фабрисио, которое может помочь ему победить, — готовность идти до конца. А еще он и физически очень сильный — у Хаггерти ещё не было таких физически одарённых соперников.

В последние годы Андраде выступал только по ММА, но, по его собственным словам, продолжал тренировки по кикбоксингу. В ONE он не потерпел ни одного поражения и идет со счетом 6-0, причем 4 из этих побед были одержаны нокаутом/техническим нокаутом. В феврале этого года Андраде показал волевые навыки и упорство в бою с Джоном Линекером — в четвертом раунде ему удалось выиграть техническим нокаутом и стать хозяином пояса легчайшего дивизиона.

Но в главном бою турнира ONE Fight Night 16 у Андраде серьезная оппозиция в лице мощного ударника Хаггерти, в числе побед которого легенды муай-тай Нонг-О Хама и Сэм-А Гайянхадао. Малыхин не умаляет достоинств британца, зная, что он является одним из самых титулованных ударников на планете в настоящее время:

— Хаггерти никто со счетов не скидывает. Он крепкий боец с хорошим таймингом, он хорошо обучен. Я думаю, он будет много двигаться, стараться не застаиваться, выкидывать комбинации, так как, полагаю, он будет рассчитывать на скорость и на комбинационные атаки.

Малыхин считает, что мощь и агрессия Андраде приведут его к победному финишу в Бангкоке:

— Победит сила поджимания. Думаю, Фабрисио одержит победу нокаутом с рук.

Бой Фабрисио Андраде и Джонатана Хаггерти станет главным поединком турнира ONE Fight Night 16, который пройдет ранним утром 4 ноября в Сингапуре.

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