Победа Балыко в главном бою и поражение Донгака — ONE Friday Fights 33

Двое российских бойцов выступили на турнире ONE Friday Fights 33 в Бангкоке в пятницу.

Двое российских бойцов выступили на турнире ONE Friday Fights 33 в Бангкоке в пятницу.

Алексей Балыко в главном поединке еженедельных пятничных боев выиграл дебютный бой в лиге ONE Championship. Он прошел всю дистанцию против более опытного тайца Йоэда-IQ PK Саенчай в поединке по правилам муай-тай в промежуточном весе 150 фунтов. Судьи единогласно отдали победу россянину.

После победы в отборочных соревнованиях россиянин получил не только годовую стипендию на тренировки и проживание в лагере, но и право выступить на мировой арене под эгидой ONE. Эта победа довела его общий рекорд до 21 победы при 9 поражениях.

Базовый кикбоксер Торепчи Донгак из Тувы провел второй бой по правилам ММА в лиге ONE и не смог выйти на победную серию. В третьем раунде шквал ударов на добивание (ground-and-pound) привел к тому, что рефери остановил бой на отметке 1:55. Его соперник Рабиндра Дант из Непала по-прежнему остался небитым и теперь имеет в своем активе 6 побед в ММА.