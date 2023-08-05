Аллазов защитил чемпионский титул, Алмейда выбыл из гонки за пояс — результаты ONE Fight Night 13

В ночь с 4 на 5 августа по московскому времени в Бангкоке на стадионе Люмпини прошел турнир ONE Fight Night 13. В главном бою вечера Чингиз Аллазов смог сохранить титул чемпиона мира по кикбоксингу в полулегком весе ONE (70.3 кг). Пять бойцов — Майки Мусумечи, Таванчай, Омар Рейг Рейг Кейн, Тай Руотоло и Энх-Орнил Баатархуу — получили бонусы в $50 000.
Чингиз Аллазов защитил пояс против Марата Григоряна (полулегкий вес, кикбоксинг)
После десятилетнего ожидания чемпион ONE по кикбосингу в полулегком весе Чингиз Аллазов наконец-то смог сравнять счет в противостоянии со вторым номером дивизиона Маратом Григоряном. Аллазов успешно провел первую защиту пояса ONE, выиграв единогласным решением судей. В начале поединка Григорян держал плотную защиту и шел вперед, надеясь подловить чемпиона на мощный удар, но ловкая работа с ног Аллазова держала соперника на расстоянии. «Чинга» контратаковал ударами левой и коленом, а затем разрывал углы и проводил очередную атаку из новой позиции. В чемпионских раундах Аллазов контролировал соперника типами, киками, добавляя левых джебов и мощных ударов правой, продолжая оказывать на Григоряна давленее на прежнем уровне. В пятом раунде Григорян прибавил газу, но Аллазов не сбавил оборотов ни в защите, ни в атаке.Победа позволила Аллазову увеличить свой рекорд до 61-5-1, сравнять счет с Григоряном и закрепить за собой статус лучшего pounf-for-pound кикбоксера мира.
Умар «Рейг Рейг» Кейн выиграл у Маркуса «Бучеча» Алмейды (тяжелый вес, ММА)
Умар «Реуг Реуг» Кейн выходил в ринг как андердог против 17-кратного чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу Маркуса «Бучеча» Алмейды, но сенегальский боец смог нанести бразильцу первое поражение в ММА.
В начале первого фрейма тяжеловесы обменялись ударами, но когда бой перешел на канвас, сенегальский борец продемонстрировал феноменальный атлетизм, выбрался из ловушек соперника. Заняв позицию сверху, Кейн перешл в ground-and-pound. Далее Бучеча пытался избежать тяжелых ударов Кейна и провел тейкдаун, чтобы не растрачивать силы в стойке. Во втором раунде Бучеча перевел бой в партер, попытался провести сабмишен, но и второй раунд сенегалец закночил сверху. Большая часть третьего раунда прошла в позиционной борьбе, и судья Херб Дин выдал «Рейг Рейгу» желтую карточку за то, что он хватал соперника за шорты. Это решение автоматически снизило гонорар бойца, но в итоге он выиграл единогласным решением судей и получил бонус в $50 тысяч. Алмейда пока не может претендовать на титульный бой с чемпионом дивизиона Анатолием Малыхиным, а вот сенегалец стал на шаг ближе к золоту ONE.
Сайгид «Даги» Арсланалиев проиграл Таю Руотоло (промежуточный вес 180 фунтов, сабмишен грепплинг)
20-летнему калифорнийцу Таю Руотоло понадобилось менее трех минут чтобы одержать победу над уроженцем Дагестана Сайгидом «Даги» Арсланалиевым.
После короткой разведки Руотоло перевел бой на канвас, где Арслвналиев выдержал несколько попыток леглоков. На третьей минуте Руотоло провел глубокий удушающий прием (Rear Naked Choke) и бой был остановлен на отметке 02:39 единственного 10-минутного раунда. Победа на Арсланаилевым, занимающим второе место в рейтинге претендентов на титул чемпиона ММА в легком весе, принесла Руотоло бонус в $50 тысяч и шанс на титульный поединок в полусреднем весе ONE (83.9 кг) по сабмишен грепплингу в следующем бою. Победа позволила Руотоло улучшить свой рекорд до 25-10.