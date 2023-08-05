Аллазов защитил чемпионский титул, Алмейда выбыл из гонки за пояс — результаты ONE Fight Night 13

В ночь с 4 на 5 августа по московскому времени в Бангкоке на стадионе Люмпини прошел турнир ONE Fight Night 13. В главном бою вечера Чингиз Аллазов смог сохранить титул чемпиона мира по кикбоксингу в полулегком весе ONE (70.3 кг). Пять бойцов — Майки Мусумечи, Таванчай, Омар Рейг Рейг Кейн, Тай Руотоло и Энх-Орнил Баатархуу — получили бонусы в $50 000.

Чингиз Аллазов защитил пояс против Марата Григоряна (полулегкий вес, кикбоксинг)

После десятилетнего ожидания чемпион ONE по кикбосингу в полулегком весе Чингиз Аллазов наконец-то смог сравнять счет в противостоянии со вторым номером дивизиона Маратом Григоряном. Аллазов успешно провел первую защиту пояса ONE, выиграв единогласным решением судей. В начале поединка Григорян держал плотную защиту и шел вперед, надеясь подловить чемпиона на мощный удар, но ловкая работа с ног Аллазова держала соперника на расстоянии. «Чинга» контратаковал ударами левой и коленом, а затем разрывал углы и проводил очередную атаку из новой позиции. В чемпионских раундах Аллазов контролировал соперника типами, киками, добавляя левых джебов и мощных ударов правой, продолжая оказывать на Григоряна давленее на прежнем уровне. В пятом раунде Григорян прибавил газу, но Аллазов не сбавил оборотов ни в защите, ни в атаке.Победа позволила Аллазову увеличить свой рекорд до 61-5-1, сравнять счет с Григоряном и закрепить за собой статус лучшего pounf-for-pound кикбоксера мира.

Умар «Рейг Рейг» Кейн выиграл у Маркуса «Бучеча» Алмейды (тяжелый вес, ММА)

Умар «Реуг Реуг» Кейн выходил в ринг как андердог против 17-кратного чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу Маркуса «Бучеча» Алмейды, но сенегальский боец смог нанести бразильцу первое поражение в ММА.

В начале первого фрейма тяжеловесы обменялись ударами, но когда бой перешел на канвас, сенегальский борец продемонстрировал феноменальный атлетизм, выбрался из ловушек соперника. Заняв позицию сверху, Кейн перешл в ground-and-pound. Далее Бучеча пытался избежать тяжелых ударов Кейна и провел тейкдаун, чтобы не растрачивать силы в стойке. Во втором раунде Бучеча перевел бой в партер, попытался провести сабмишен, но и второй раунд сенегалец закночил сверху. Большая часть третьего раунда прошла в позиционной борьбе, и судья Херб Дин выдал «Рейг Рейгу» желтую карточку за то, что он хватал соперника за шорты. Это решение автоматически снизило гонорар бойца, но в итоге он выиграл единогласным решением судей и получил бонус в $50 тысяч. Алмейда пока не может претендовать на титульный бой с чемпионом дивизиона Анатолием Малыхиным, а вот сенегалец стал на шаг ближе к золоту ONE.

Сайгид «Даги» Арсланалиев проиграл Таю Руотоло (промежуточный вес 180 фунтов, сабмишен грепплинг)

20-летнему калифорнийцу Таю Руотоло понадобилось менее трех минут чтобы одержать победу над уроженцем Дагестана Сайгидом «Даги» Арсланалиевым.

ONE FIGHT NIGHT 13 : "Даги" Арсланалиев против Тая Руотоло / Фото: © One Championship

После короткой разведки Руотоло перевел бой на канвас, где Арслвналиев выдержал несколько попыток леглоков. На третьей минуте Руотоло провел глубокий удушающий прием (Rear Naked Choke) и бой был остановлен на отметке 02:39 единственного 10-минутного раунда. Победа на Арсланаилевым, занимающим второе место в рейтинге претендентов на титул чемпиона ММА в легком весе, принесла Руотоло бонус в $50 тысяч и шанс на титульный поединок в полусреднем весе ONE (83.9 кг) по сабмишен грепплингу в следующем бою. Победа позволила Руотоло улучшить свой рекорд до 25-10.