Марат Григорян о бое с Аллазовым: «Это самый важный бой в моей карьере»

На турнире ONE Fight Night 13 в главном бою 5 августа (мск) встретятся чемпион ONE в полулегком дивизионе ONE (до 70,3 кг) Чингиз Аллазов (60-5) и второй номер дивизиона Марат Григорян (66-12).

В поединке по правилам кикбоксинга ударник Григорян, трижды чемпион организации Glory, постарается забрать золото ONE — цель, к которой он шел с дебютного боя в ONE в 2020 году, где он нокаутировал россиянина Ивана Кондратьева.

Аллазов и Григорян должны были встретиться в ринге в прошлом году в рамках мирового Гран-при, но их поединку помешал ковид:

— Я был сфокусирован на том турнире. Был очень разочарован, когда бой не состоялся. Я сдал положительный тест [на ковид] и был шокирован. В тот момент мой мир рухнул, но да, такова жизнь. Не всегда все идет так, как ты хочешь. Так что надо быть готовым, принимать все и использовать свои возможности, — приводит слова Григоряна ONE.

Оба противника сходились в ринге почти десять лет назад, в 2013 году, когда оба еще были начинающими спортсменами. Григорян вспоминает:

— Мы уже бились друг против друга. На тот момент мы были сильнейшими перспективными бойцами. За эти годы мы оба сильно изменились. Сейчас я вижу, что за последние два года он стал намного лучше. Сейчас он в самом расцвете сил. Он техничен, он готов. Я знаю, что это будет очень тяжелый бой. И я буду готов.

Турнир ONE Fight Night 13 пройдет на стадионе Люмпини в Бангкоке 4 августа, и Григорян приехал в Таиланд заранее, чтобы пройти последний этап подготовки именно в этой стране. Он уверен, что именно тяжелая акклиматизация стала одной из веских причин поражения в матче с Супербоном в марте 2022 года — первой попытке Григоряна забрать чемпионский пояс ONE:

— К поединку с Суперобоном я был очень хорошо подготовлен. Все было идеально, но я не знаю, что произошло за пару дней [предшествующих нашему бою]. Может быть, дело было в сгонке веса, но мое тело не функционировало [так, как я хотел]. Но да, это все моя вина. Супербон провел хороший бой. Вот и все. У меня нет оправданий. Я просто говорю, что мое тело в тот момент действительно не работало, и теперь это одна из причин, по которой мы приехали в Таиланд раньше, чтобы не было этих проблем со сменой часовых поясов и потерей веса.

После этого поражения Марат Григорян вернулся в ринг с победой над Тайфуном Озконом. И сейчас он не хочет испытывать судьбу, поскольку считает предстоящий бой с Чингизом Аллазовым самым важным поединком в своей карьере:

— Конечно, я иду за золотом. Я иду за победой, и в данный момент эта возможность значит очень много. Я думаю, что это самый важный бой в моей карьере, поэтому я постараюсь сделать все для победы.

Прямая трансляция турнира ONE FIght Night 13 Аллазов vs Григорян начнется 5 августа в 02:55 по московскому времени. Бои я прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru.