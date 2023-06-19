Малыхин уверен, что у Фрейманова и Мансурова есть шансы стать чемпионами ONE Championship

Непобежденный российский боец Анатолий Малыхин, который обладает поясом полутяжелого дивизиона и временным поясом тяжелого, прокомментировал бои Мансура Малачиева и Ильи Фрейманова, показавших яркие досрочные победы на турнире ONE Fight Night 11 в Бангкоке.

«Мансур Малачиев будет бороться за пояс»

Мансур Малачиев (11-0) дебютировал в ONE против филиппинской звезды Джереми Миадо и разрушил надежды последнего на титульный бой, от которого Миадо отделяли 1-2 поединка. Малачиев показал навыки борьбы и в конце первого раунда удушил соперника приемом Д’Арси.

— Прекрасный дебют победой, — сказал Малыхин в интервью ONE. — Он смог хорошо о себе заявить, не хватило только бонуса. Мансур в который раз доказал, что дагестанская борьба имеет очень большой вес, и все должны относиться к ней всерьёз. Какие у него шансы в дивизионе? Я считаю, что скоро он будет бороться за пояс.

«Илья Фрейманов — это следующий чемпион»

Боец полулегкого веса Илья Фрейманов провел второй бой в ONE и за досрочную победу получил второй подряд бонус в $50 тысяч. Обе победы были одержаны досрочно до окончания первого раунда. Ударник из Монголии Шинечагтга Золцецег чуть не финишировал Фрейманова в начале поединка.

— В начале боя соперник отправил его в неплохой нокдаун — это был опасный момент, безусловно, — сказал Малыхин, который был в углу бойца. — Немножко расслабленно он вышел в первую минуту, пропустил удар, но потом сразу же пришёл в себя и красиво выиграл, забрал $50.000. Его сильная сторона — бойцовский IQ. Илья — очень умный боец.

Фрейманов смог вывести соперника из равновесия коленом, перевести поединок в партер и досрочно в начале третьей минуты выиграть удушающим:

— Илья — это следующий чемпион. Да, он получил небольшие травмы, но я думаю, что скоро будет в строю и через бой-два уже будет драться за пояс.

Малыхин против Бхуллара 23 июня

Следующий бой самого Малыхина пройдет на стадионе Люмпини 23 июня. После двухлетнего перерыва в ринг вернется обладатель пояса тяжелого дивизиона Арджан Бхуллар (11-1). В его отсутствие Малыхин подрался за пояс временного чемпиона с Кириллом Грищенко и выиграл нокаутом в феврале 2022 года. Победа в этом бою может сделать Малыхина чемпионом в двух весовых категориях и довести его рекорд до 13 побед при нуле поражений.

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