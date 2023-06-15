Победы Ильи Фрейманова и Мансура Малачиева. Результаты турнира ONE Fight Night 11 в Бангкоке

Из четырех российских бойцов на турнире ONE FIght Night 11 в Бангкоке двое одержали победы - Илья Фрейманов и дебютант Мансур Малачиев. Проиграли Артем Белах (ММА, легчайший вес) и Дмитрий Меньшиков (главный бой турнира, муай-тай, легкий вес).

Из четырех российских бойцов на турнире ONE FIght Night 11 в Бангкоке двое одержали победы - Илья Фрейманов и дебютант Мансур Малачиев. Проиграли Артем Белах (ММА, легчайший вес) и Дмитрий Меньшиков (главный бой турнира, муай-тай, легкий вес).

Артем Белах, который ожидал, что Квон Вон Ил станет проходным соперником, не смог сместить корейского бойца с четвертой строчки легчайшего дивизиона. Базовый ударник Ван Ил хорошо поработал над защитой от сабмишенов, что было видно в первом раунде. Во втором, жестко работая хуками по корпусу Белаха, он заставил того опустить руки и отправил его прямым ударом на настил, добив соперника на четвертой минуте. После победы он вызвал на бой чемпиона Фабрицио Андраде.

А вот Илья Фрейманов сделал ставку на свой грепплинг и не прогадал: он одержал вторую победу подряд и получил в промоушене второй подряд бонус в $ 50 тысяч. В первом раунде ударник из Монголии Шинечагтга Золцецег отправил Фрейманова в нокдаун, что не помешало Илье угостил Золцецега ударом с колена. Он дальше перевел бой в партер и провел безупречный удушающий сзади. В интервью после боя Фрейманов бросил вызов первому номеру дивизиона Тану Ли. Бой прошел по правилам ММА в полулегком весе.

Мансур Малачиев продемонстрировал всю силу дагестанской борьбы в поединке по правилам ММА против филиппинской звезды Джереми Миадо, которому через бой-два вполне могли дать титульный бой. Но ранее небитый дебютант Малачиев, который становился чемпионом Eagle FC в России, демонстировал превосходные навыки контроля и защиты в начале первого раунда. К концу первого раунда он смог провести удушающий Д’Арси и прервать серию из четырех побед у Миадо. Рекрод Малачиева теперь 11-0 и он вполне может получить в следущие соперники бойца из топ-3 соломенного дивизиона.

В главном бою вечера, который прошел в легком весе по правилам муай-тай, у дебютанта из Прокопьевска Дмитрия Меньшикова не получилось забрать пояс у чемпиона Региана Эйерсила. Не знающий поражений уже шесть лет, Меньшиков сам вызвал Эйерсила и получил его — чемпиона ONE по кикбоскингу и муай-тай, на свой дебют. Но уже на первой минуте представитель голландской школы Эйерсил победил Меньшикова, ответив ударом в голову на его серию лоукиков. Рефери Оливер Косте остановил бой на отметке 00:48 первого раунда заметив, что Меньшиков не может твердо стоять на ногах. За последние семь лет никто так и не смог нанести Эйерсилу поражение. В его активе сейчас 22 победы подряд. За яркий нокаут он получил бонус в $50 тысяч.

Всего на турнире президент ONE Чатри Ситйодтонг выдал бонусы четырем бойцам. Кроме Фрейманова и Эйерсила их получили Ван Ил за победу над Белахом и Супербон за нокаут Тайфуна Озкана.