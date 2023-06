Российский десант на ONE Fight Night 11 — за кого болеть 9 июня

Дмитрий Меньшиков, Илья Фрейманов, Артем Белах и Мансур Малачиев сделали вес и прошли тест на гидрацию перед очередным номерным турниром ONE Championship, который 9 июня пройдет в Бангкоке на стадионе Люмпини.

Меньшиков против Эйерсила (муай-тай, легкий вес)

В главном событии вечера чемпион ONE по кикбоксингу и муай-тай в легком весе Региан Эйерсил ставит на кон свой пояс и семилетнюю серию без поражений против бросившего ему вызов дебютанта промоушена Дмитрия Меньшикова. Российский претендент выходит в ринг с 11-матчевой победной серией и обладает самой сокрушительной ударной мощью, которую когда-либо видел дивизион, что обещает захватывающее шоу. Меньшиков — представитель легендарной команды из Прокопьевска, которая получила международное признание в том числе и благодаря ярким боям Артема Вахитова и Артема Левина. В предматчевом интервью россиянин заявил, что его цель в ONE — стать чемпионом во всех видах спорта промоушена — ММА, муай-тай и кикбоксинге. Но для начала ему придется пройти Эйерсила, в активе которого — 21 победа и безупречный результат 9-0 в ONE.

Фрейманов против Золцецега (ММА, полулегкий вес)

Поединок этих бойцов — ключевой бой в полулегком весе по ММА на этом турнире и пройдет он, скорее всего, в стойке. Фрейманов громко заявил о себе в дебютном бою ONE, уничтожив бывшего чемпиона мира в двух дивизионах Мартина Нгуена, но чтобы идти вверх по турнирной таблице ему необходимо выиграть у монгольского нокаутера. Фрейманов прекрасно владеет техникой кикбоксинга — его работа отличается четкими ударами руками, ногами и коленями. На них соперник из Монголии скорее всего будет отвечать свингами и яростными боксерскими комбинациями. Из 11 профессиональных побед девять Фрейманов одержал через нокаут, Шинечагтга имеет четыре нокаута в шести победах. Оба бойца активно идут в размен и постоянно находятся в поисках добивающего удара.

Маловероятно, что бой пройдет всю 15-минутную дистанцию — скорее всего, оба соперником будут жестко драться за место в дивизионе, которое сможет изменить расклад сил в ONE и их карьеры в ближайшем будущем.

Малачиев против Миадо (MMA, соломенный вес)

Филиппинская звезда Джереми Миадо — еще один ударник, который выйдет на ринг 9 июня, но его соперник — элитный грэпплер, в прошлом — чемпион Eagle FC. Мансур Малачиев в своем дебюте в промоушене имеет безупречный рекрод 10-0, включая пять сабмишенов и три нокаута, которые были получены благодаря его яростному арсеналу навыков ground-and-pound. Миадо уже зарекомендовал себя на мировой арене — все шесть побед в ONE были одержаны им досрочно, но сможет ли он противостоять бойцу с уровнем борьбы как у Малачиева? Для Малачиева главное испытание представляет ударная техника Миадо, так что оба оппонента смогут протестировать друг-друга в разных аспектах ММА. Малачиеву важно удачно дебютировать и занять достойное место в дивизионе, а для Миадо пятая победа подряд будет означать попадание в топ-5 соломенного веса.

Белах против Ила (ММА, легчайший вес)

Занимающий сейчас пятую строчку легчайшего дивизиона Артем Белах ворвался в ONE, одержав потрясающую дебютную победу над Леандро Иссой, которая помимо гонорара обогатила его на $50 тысяч бонуса. Победой над четвертым номером Квон Ван Илом он должен будет доказать, что его первая победа не была случайностью. Понимая, что в лице Ила он встретит жесткого ударника, представитель Тайгер Муай Тай и зала 10-я планета из Краснодара скорее всего попытается перевести бой на настил, хоть он и говорил в предматчевом интервью о том, что является унивеврсальном бойцом. Учитывая, что львиную долю побед Белах одержал именно через сабмишен, а Квон в партере ведет себя не очень уверена, тактика тейкдаунов и сабмишенов может оказаться более успешной для россиянина. Ил, несомненно, совершенствовал защиту от тейкдаунов, и у него всегда есть шанс на то, что один четкий верный удар сможет решить исход поединка в его пользу. Для корейского спортсмена это означало бы скорую перспективу получить долгожданный матч-реванш с действующим королем легчайшего веса Фабрисио Андраде.

Прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам можно увидеть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

