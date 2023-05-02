Анатолий Малыхин назвал своих фаворитов турнира ONE Fight Night 10 в Колорадо

Российский чемпион ONE в полутяжелом весе и обладатель временного пояса чемпиона в тяжелом весе Анатолий Малыхин уверен в победе Деметриуса Джонсона и Кайрата Ахметова. Он также будет внимательно следить за Ренье Де Риддером и Родтангом.

Российский чемпион ONE в полутяжелом весе и обладатель временного пояса чемпиона в тяжелом весе Анатолий Малыхин уверен в победе Деметриуса Джонсона и Кайрата Ахметова. Он также будет внимательно следить за Ренье Де Риддером и Родтангом.

Деметриус Джонсон vs Адриано Мораес (наилегчайший вес ММА)

— Это будет главный бой вечера, это их третий бой. Я поставлю, конечно, на Джонсонса. Мораес — хороший парень, одаренный. Но чем всегда отличался Мышонок — это своим очень высоким бойцовским IQ: он не делает повторных ошибок, он выносит уроки из своих боев. Я считаю, что в их третьем бою он, как грамотный шахматист, также переиграет Мораеса, как и в их втором матче. Я отдаю предпочтение Джонсону, — приводит слова Малыхина ONE.

Реньер де Риддер vs Тая Руотоло (средний вес сабмиген грепплинг)

— Де Риддер дерется по правилам сабмишен грепплинга с Таем Руотоло — братом Кейда. Я могу назвать из великими братьями-грепплерами, потому что они показывают феноменальные результаты. Де Риддер — и сам не промах; он показал себя хорошо в схватках по грепплингу, а в ММА он часто заканчивает досрочно своим прекрасным грепплингом. Он всегда заряжен на досрочную победу. Тут я даю им шансы 50/50 — выиграет то, кто лучше навяжет свой стиль боя. Я с удовольствием посмотрю эту схватку, а с победителем и сам, может, выскочу потом по грепплингу. А что, я тоже неплохой грепплер — стоит попробовать.

Родтанг vs Эдгар Таварес

Родтанг — вообще мой любимчик. Он и Чингиз Аллазов — мои любимые бойцы ONE. Я всегда смотрю его бои и просто хочу пожелать ему удачи, чтобы он красиво закончил победой. Пусть идет вперед, как он всегда это делает, и дарит публике красивое зрелище. Он может пропустить парочку, чтобы показать, что его челюсть держит любые удары. Дай бог ему победы — он крутой боец.

Кайрат Ахметов vs Риза Макларена

Кайрат — это бывший чемпион ONE, и я думаю, что у него должен быть еще один шанс подраться за пояс. Он все для этого делает. Кайрат готовился к бою здесь в Таиланде, он очень крепкий, хорошо дышит и бьет, борьба у него хорошая. Он очень заряжен на этот поединок. Победа будет однозначно за Кайратом, и он должен стать следующим претендентом на бой за пояс.

Трансляция турнира ONE Fight Night 10 из Денвера начнется 6 мая в 02:55 по московскому времени на канале «Матч! Боец».