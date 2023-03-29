Вандарьева, Зикреев, Паршиков - победы и поражения ONE Fight Night 8 и ONE Friday Fights 10

Лига ONE Championship провела два турнира – ONE Friday Fights 10 в Бангкоке и ONE Fight Night 8 в Сингапуре, в которых приняли участие российские бойцы.

Лига ONE Championship провела два турнира – ONE Friday Fights 10 в Бангкоке и ONE Fight Night 8 в Сингапуре, в которых приняли участие российские бойцы.

В ONE Friday Fights 10 на стадионе Люмпини россиянин Иван Паршиков на первой минуте выиграл сабмишеном (рычаг колена) у Ю Карино из Японии (ММА, легчайший вес ONE). Эта вторая подряд победа Паршикова в ONE улучшила его общий профессиональный рекорд до 11-3.

В главном бою субботнего карда ONE Fight Night 8 в Сингапуре, который изначально должен был возглавить поединок за объединение поясов Анатолия Малыхина и Арджана Бхуллара, Суперлек Киатмукао защитил титул чемпиона наилегчайшего дивизиона в кикбоксинге против Даниела Уильямса из Австралии. Тайский боец отправил своего соперника, который поднялся в более высокую весовую категорию, в нокаут в третьем раунде поединка и заработал бонус в $50.000.

В со-главном бою титул чемпионки мира по муай-тай в атомном весе ONE отстояла бразильская спортсменка Алисия Хеллен Родригес. После пяти раундов жесткого поединка против временной чемпионки Джанет Тодд, судьи единогласно отдали победу Родригес.

Акбар Абдуллаев из Кыргызстана досрочно выиграл бой в полулегком весе ONE по правилам ММА против корейского спортсмена О Хо Таека техническим нокаутом на сороковой секунде первого раунда. Он громко заявил о себе в дебютном бою ONE, сохранив безупречный профессиональный рекорд 9-0. За яркий дебют 25-летний дебютант получил бонус в $50.000.

Торепчи Донгак — первый кикбоксер, подписанный в ONE из Республики Тыва, продемонстрировал крепкий дух воина в трехраундовом бою против китайского вундеркинда 19-летнего Джанг Пеймиани. Однако Донгак не смог противостоять скорости, четкости и агрессии своего противника. Судьи единогласно отдали победу Пеймиани, который теперь стал одним из явных претендентов на бой с королем соломенного веса ONE по кикбоксингу Джонатаном Ди Белла. Профессиональный рекорд китайского кикбоксера после этого боя улучшился до 17-2, а его банковский счет пополнился бонусом в $50.000.

Екатерина Вандарьева не смогла прервать серию из трех поражений. Трехкратная чемпионка мира по тайскому боксу из Белоруссии 32-летняя Вандарьева проиграла англичанке Иман Барлоу в поединке по правилам муай-тай в соломенном весе. Барлоу успешно защищалась от мощных ударов Вандарьевой, отвечая ей точными киками по корпусу и ногам, удерживая соперницу на дистанции. Судьи единогласно отдали победу Барлоу, которая улучшила свой профессиональный рекорд до 97-6.

Вышедший на коротком уведомлении Асланбек Зикреев, который представляет Kuzbass Muay Thai, успешно провел свой третий бой под эгидой ONE против португальца Руи Ботельо. Демонстрируя агрессию и явное преимущество в первых двух раундах, он не сбавил темпа в заключительном раунде боя и чуть не был отправлен в нокаут мощным ударом правой от Ботельо. Мнения судей разделились, но победу в итоге одержал россиянин.

Прямые трансляции турниров ONE смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.