Рамазанов и Канунников проведут бои на турнире ONE Friday Fights 8 в пятницу

На турнире ONE Friday Fights 8, который пройдет 10 марта, заявлено 12 боев в трех дисциплинах — муай-тай, кикбоксинг и ММА. В карде два россиянина — Алаверды Рамазанов и Владимир Канунников.

В кард турнира ONE Friday Fights 8, который продет на стадионе Люмпини в Банкоке 10 марта, добавлен бой Владимира Канунникова против Джейсона Понэ. Бой пройдет по правилам ММА в легком весе ONE (77,1 кг). Канунникову 29 лет, его рост — 180 см. На национальном уровне он выступал в таких промоушенах, как PRO FC, Крепость, M-1. В 2019 году он уступил судейским решением Артему Дамковскому. Половина побед в карьере россиянина были одержаны по решению судей.

Оппонент Канунникова — 34-летний француз Джейсон Понэ, он представляет команду AKA Thailand. Его рост 177 см, база — ушу и лута ливре. Рекорд 23-14-1 (1 NC). В его богатом послужном списке выступления в лигах PFL и UAE Warriors.

Одним из самых захватывающих поединков должен стать бой по муай-тай в полулегком весе ONE (70,3 кг) между виртуозным ударником Алаверди Рамазановым (63-9) и Мавлудом Тупиевым (41-7-3) из Узбекистана. Оба соперника — опытные бойцы с большим послужным списком.

28-летний Рамазанов — трехкратный чемпион IFMA. В возрасте 21 года он стал тренироваться в лагере Venum в Таиланде, который представляет и по сей день. В лиге ONE он провел шесть боев, три из которых выиграл через нокаут/ технический нокаут. В 2019 году Рамазанов судейским решением выиграл у Жанга Ченглонга и завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу в полулегком весе ONE. Сейчас ему нужно реабилитироваться после январского поражения на турнире ONE Friday Fights 1, когда его нокаутировал в третьем раунде Нонг-О.

Мавлуд Тупиев дебютировал в ONE на том же турнире 20 января 2023 года. После трех раундов жесткого противостояния судьи единогласно отдали победу его сопернику — тайскому спортсмену Муангтай Саенчай. Таец — многократный чемпион мира по муай-тай, в активе которого более двухсот побед.

Также дебют в ONE проведет боец из Кыргызстана Саламат Орозакунов. В региональных промоушенах на родине он заработал чистый рекорд 3-0, одержав все победы досрочно, две из них — через сабмишен. Орозакунов обладает хорошими навыками бокса и рукопашного боя. Его соперником станет пакистанец Фуркан Чима (4-1). Он дебютировал в ONE в 2022 году, и это выступление стало первым поражением в его профессиональной карьере. База Чима — бокс и бразильское джиу-джитсу. Бой пройдет по правилам ММА в полусреднем весе ONE (83,9 кг).

Прямая трансляция турнира ONE Friday Fights 8 начнется на телеканале «Матч! Боец» 10 марта в 15:30.