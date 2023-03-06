Екатерина Вандарьева вернется в ринг 25 марта на турнире ONE Fight Night 8

Трехкратная чемпионка мира по тайскому боксу и обладательница негласного титула самой красивой спортсменки этого вида спорта Екатерина Вандарьева возвращается в ринг 25 марта в карде «Малыхин vs Бхуллар» на турнире ONE Fight Night 8.

Новой соперницей Вандарьевой станет британская спортсменка Иман Барлоу. Она имеет в своем активе более сотни поединков. Барлоу — двукратная чемпионка Enfusion в весе до 54 кг, чемпионка мира по муай-тай в легчайшем весе по версии WKA. В 2017 году она также завоевала титул чемпионки мира Lion Fight, а два года спустя — титул WBC Muaythai International.

Иман Барлоу попала в международную прессу в 2019 году, когда мощным ударом остановила грабителей на испанском острове Майорка, где она отдыхала с компанией друзей.

Прошлый бой Екатерины Вандарьевой — матч-реванш с Джессикой Ярунсак — должен был состояться 14 января на турнире ONE Fight Night 6, но она не уложилась в весовой лимит. Ярунсак не согласилась на бой в промежуточном весе с Вандарьевой. В результате перестановок в карде Екатерина выбыла из турнира, а Ярунсак воспользовалась возможностью выступить против любимицы тайской публики Стэмп Файртекс.

Вандарьева долго восстанавливалась после прошлого боя — оказалось, что у нее была сломана в двух местах рука. Она сменила тренера и за год прошла огонь и воду в знаменитом зале Андрея Гридина, где тренируются чемпионы ONE Роман Крыкля и Чингиз Аллазов.

Возглавит кард бой за объединение поясов в тяжелом весе ММА между временным чемпионом Анатолием Малыхиным и действующим чемпионом Арджаном Бхулларом.

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