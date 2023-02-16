Россиянка Савичева проведет дебютный бой в лиге ONE в пятницу. Прямая трансляция на «Матч! Боец»

Многократная чемпионка России по кудо и чемпионка мира по кикбоксингу Александра Савичева (2-0) проведет дебютный бой в лиге ONE Championship 17 февраля в Бангкоке. Ее соперницей станет чемпионка Индии по кикбоксингу Зеба Бано (6-1).

Бой пройдет по правилам ММА в соломенном весе ONE (до 56,7 кг) на турнире ONE Friday Fights 5 на стадионе Люмпини. Спортсемнкам по 24 года, но Александра выше соперницы на пять сантиметров, а значит, обладает более длинными рычагами.

Савичева, которая представляет команду «Рать», начала заниматься единоборствами в раннем детстве. В семилетнем возрасте родители отдали ее сразу на плавание, танцы и кудо.

— Выбор они оставили за мной, а мне с первых же тренировок понравились именно единоборства, и так пролетели незаметно 17 лет, — сказала она в интервью ONE.

За эти годы Савичева стала чемпионкой России и мира по кикбоксингу, чемпионкой мира по кудо, девятикратной чемпионкой России по кудо, а также — мастером спорта международного класса в этих видах спорта. Ее дебют в ММА состоялся в сентябре 2022 года — россиянка выиграла бой в лиге RCC всего за 35 секунд.

Спортсменка из Индии представляет зал Pro Combat Gym. Она занималась боксом и тхэквондо. Становилась чемпионкой национальных соревнований по ушу дважды, выигрывала чемпионат Индии по кикбоксингу и четырежды становилась призером. Переход в ММА Зеба Бано совершила в 2014 году. Ее дебют в ONE состоялся в 2022 году на турнире ONE 157. Результат — первое поражение через сабмишен в первом раунде.

— Я проиграла первый поединок в ONE, в моей технике было много недочетов. Мои последние три соперницы хорошо работали в партере, поэтому я сделала акцент на борьбу в подготовке к этому бою, — прокомментировала свой дебютный бой индийская спортсменка.

Александра Савичева хорошо изучила свою соперницу.

— Она — крепкий и волевой спортсмен, ее нельзя легко сломить. Она будет идти вперед, у нее нет страха. Среди сильных сторон Зебы — ее ударная техника, так что, скорее всего, этот бой будет соревнованием двух ударных стилей. У нее неплохой контроль, она умеет бороться. Слабые стороны Зебы вы увидите в бою, но можно точно выделить ее слишком прямолинейные удары.

В свою очередь и Бано прокомментировала арсенал Савичевой:

— Александра — хороший ударник. Она не пытается быть агрессивной, вместо этого она старается получить преимущество за счет техники. Она также любит контратаковать. Я хорошо подготовилась к поединку с ней и готова выложиться по полной программе. Я хочу сделать себе мировое имя в ONE.

Александра Савичева рада подписанию контракта с ONE и надеется добраться до чемпионского титула:

— Я давно следила за лигой ONE. В ней много ярких представителей от ММА, кикбоксинга и тайского бокса, а значит, боец может быть постоянно активен и проводить больше поединков в разных видах спорта. Думаю, это большая редкость в серьезных лигах. Ставлю перед собой большие цели. Одна из них — пояс организации ONE, по-другому даже быть не может. Сейчас об этом, может быть, и рано заявлять, но в день боя я покажу сопернице, что настроена серьезно.

Прямую трансляцию турнира ONE Friday Fights 5, в том числе и бой Александры Савичевой, смотрите на телеканале «Матч! Боец» в 15:30 (мск).