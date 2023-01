«С увеличением гонораров многие захотят вернуться в тайский бокс» - Артем Вахитов о серии турниров ONE Friday Fight

Один из лучших мировых тяжеловесов в мире кикбоксинга и двукратный чемпион промоушена Glory Артем Вахитов прокомментировал серию турниров, который проведет азиатская лига единоборств ONE на стадионе Люмпини.

Начиная с 20 января ONE начинает еженедельно проводить на Люмпини турниры, которые включают в себя бои международного и тайского кардов. В первом карде заявлены поединки по всем дисциплинам ONE — муай-тай, кикбоксингу, сабмишен грепплингу и ММА, а во втором будет в основном представлен муай-тай. В главном противостоянии первого турнира встретятся россиянин Алаверди Рамазанов и тайская суперзвезда, многократный чемпион Люмпини Нонг-О — он будет защищать пояс легчайшего дивизиона ONE.

Запуск новой еженедельной серии пятничных турниров, которая в Таиланде получила название ONE Lumpinee, а во всем мире ONE Friday Fight, означает инвестиции около $100 млн в глобальное развитие муай-тай, повышение уровня гонораров бойцов этого зрелищного стиля и трансляции на более чем сто стран мира.

Вахитов признал, что международное внимание СМИ и более высокие гонорары смогут помочь развитию этого вида спорта:

— Тайский бокс недооценен и в финансовом, и в медийном плане, даже при всей зрелищности этого вида спорта, который к тому же требует высочайшего мастерства. Муай-тай называют боем восьмируких. Непросто обладать таким мастерством, как у тайбоксеров: работа в клинче, расчет тактики на пять раундов, где есть опасные удары коленями и локтями, где большинство боев заканчиваются нокаутами, рассечениями… Думаю, с увеличением гонораров многие захотят вернутся в тайский бокс. Они смогут достойно зарабатывать и прославлять этот вид спорта.

Уроженец Прокопьевска, 31-летний Вахитов сделал карьеру в кикбоксинге, но начинал он в тайском боксе и по-прежнему считает себя базовым тайбоксером. Артем стал заниматься этим видом спорта в одиннадцать лет и трижды забирал титул чемпиона мира. Вахитова впервые заметили на высоком уровне, когда он выиграл чемпионат России IFMA в возрасте восемнадцати лет.

Россиянин признался, что он бы и сам был не против выступить на легендарной арене, где он бывал в качестве зрителя:

— Стадион Люмпини знаменит на весь мир, и, думаю, все легковесы Европы хотели бы провести бой на этом стадионе. Я всегда мечтал выступить на этой арене, когда занимался тайским боксом. Но, на моей памяти, там не было тяжеловесов — в основном на Люмпини выступали легковесы и средневесы. Я там присутствовал, но не в качестве бойца, а как зритель.

Присутствие на Люмпини напомнило Вахитову кинофильм «Кикбоксер», который многих молодых людей его поколения подвиг на тренировки по боевым единоборствам.

— Выступить на этой арене почетно для любого тайбоксера. Это как галочка, которую ты должен поставить в карьере. Для боксера муай-тай в карьерном плане выступление на Люмпини — это как посадить дерево, родить ребенка, построить дом, — считает Вахитов.

